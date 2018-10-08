FİNANS

Deveci armudunda verim düşük, fiyat yüksek

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2018 15:29 | Son Güncelleme

BURSA Ovası'nda yetişen ve büyük bir bölümü yurt dışına ihraç edilen deveci armudunun hasadı başladı.

Mehmet İNAN- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA Ovası'nda yetişen ve büyük bir bölümü yurt dışına ihraç edilen deveci armudunun hasadı başladı. Önceki senelere göre daha az verim alınan deveci armudunun fiyatı ise üreticiyi memnun etti. Türkiye'de armut üretiminde akla ilk gelen kenti olan Bursa'da deveci armudunun hasadına başlandı. Tanesi 1 kiloya yakın gelen deveci armudunda bu sene, önceki senelere göre verimin düşük olduğu belirtildi. Ancak üründe yüzde 30 dolayında kayıp olsa da fiyatların önceki yıllara göre daha iyi olması üreticileri memnun etti. Deveci armudu üretiminde Gürsu ilçesiyle birlikte önemli bir yere sahip olan İnegöl'e bağlı kırsal İsaören Mahallesi'nde üreticiler hasat çalışmalarını sürdürüyor. Üreticilerden Tacettin Bal, verimin geçen seneye göre az olduğunu belirtti. Geçen sene 1,5 liradan armut sattığını belirten Bal, "Fiyatlar bu yıl biraz daha tatmin ediyor. Şu an 2,5 liradan veriyorum deveci armudunu. Masraflarımız var, ama yine de memnunuz. İlaç, gübre, mazot, işçilik fiyatlarımız arttı. Tabii ürün fiyatları geçen yıllara göre iyi. Ama bu yıl da önceki yıllara göre ürün daha az çıktı" dedi. Deveci armudu yetiştirmenin zahmetli olduğunu belirten Tacettin Bal, "Deveci armudu yetiştirirken bir bebek gibi ilgileniyoruz. Bu armut, diğer armutlara göre daha meşakkatli bir armut. Manavlarda, marketlerde yüksek fiyatlarda satılıyor belki ama üretim maliyeti çok. Bir anne bebeği ile nasıl ilgileniyorsa, biz de öyle ilgileniyoruz. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz" diye konuştu. YURT DIŞINA İHRAÇ EDİLİYOR Deveci armudunu diğer armutlarla kıyaslandığında, tane bazı olarak gramajının yüksek olduğunu söyleyen İnegöl İsaören Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu, normal bir armudun gramı 200- 300 gram gelirken, deveci armudunun tanesinin 1 kiloya kadar ulaştığını belirtti. Deveci armudunda bu yıl verimin düşük olduğunu kaydeden Erhan Ulu, "Geçen yıllarda normalde bir bahçede 10 ton çıkarken, bu yıl 7- 7,5 ton civarında bir hasat oluyor. Yani bu sene yüzde 30'a yakın bir tonaj kaybımız var. Fakat geçen seneye göre bu sene fiyatlar biraz daha makul. Geçen sene 1,5 liraya verdiğimiz deveci armudunu bu sene 2,5 lira civarında piyasaya veriyoruz. Hasadını yaptığımız deveci armudu, genelde yurt dışına gönderiliyor. Ağırlıklı olarak Arap ülkelerine gönderiliyor" dedi.

PARTNERİkisi de dert etmezİkisi de dert etmez
Yastık altına hücumYastık altına hücum
Kale Kilit: Türkiye’nin yüzde 49’u gece yatarken kapısını kilitlemiyorKale Kilit: Türkiye’nin yüzde 49’u gece yatarken kapısını kilitlemiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran 'Suriyeli' tartışması

AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran 'Suriyeli' tartışması

Erdoğan'ın gösterdiği İsmet İnönü fotoğrafına CHP'li Ağbaba'dan bir başka fotoğrafla yanıt!

Erdoğan'ın gösterdiği İsmet İnönü fotoğrafına CHP'li Ağbaba'dan bir başka fotoğrafla yanıt!

Benzin ve motorine büyük zam yolda

Benzin ve motorine büyük zam yolda

Rüyasındaki meyvenin ağacından 13 bin tane dikti

Rüyasındaki meyvenin ağacından 13 bin tane dikti

Emekliler 2019'da ne kadar zam alacaklar?

Emekliler 2019'da ne kadar zam alacaklar?

Türkiye İş Kurumu yurt dışında çalıştırılmak üzere 2 bin dolar maaşla personel alımı yapacak

Türkiye İş Kurumu yurt dışında çalıştırılmak üzere 2 bin dolar maaşla personel alımı yapacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çinli turist sayısı artınca THY'nin Uzakdoğu seferleri de doldu

Çinli turist sayısı artınca THY'nin Uzakdoğu seferleri de doldu

Yastık altına hücum

Yastık altına hücum

Kale Kilit: Türkiye’nin yüzde 49’u gece yatarken kapısını kilitlemiyor

Kale Kilit: Türkiye’nin yüzde 49’u gece yatarken kapısını kilitlemiyor

Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarları, 9 Ekim'de açılıyor

Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarları, 9 Ekim'de açılıyor

Eti Alüminyum GM: Yatırım 1.1milyar dolara, istihdam 3 bin 100 kişiye ulaşacak

Eti Alüminyum GM: Yatırım 1.1milyar dolara, istihdam 3 bin 100 kişiye ulaşacak

Çin’in 8.4 milyar dolarlık dev şirketinde Türk bilim insanı sesleri

Çin’in 8.4 milyar dolarlık dev şirketinde Türk bilim insanı sesleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.