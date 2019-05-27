FİNANS

Devlet desteğiyle katma değerli ürünler üretiyor

FİNANS HABERLERİ  | 27.05.2019 11:11 | Son Güncelleme

Uşak'ta devletten aldığı 6 milyon 242 bin liralık hibeyle işletmesini modernize edip büyüttükten sonra süt tozu üretimine başlayan firma, süt protein konsantresi de üretecek - Fabrikanın işletme müdürü Atilla Taş: - "Süt protein konsantresi, katma değeri yüksek ürün. Fırıncılık ve pastacılık ürünlerinden çikolataya, hazır çorbadan bebek mamasına, kahve kremasından sporcu beslenmelerine kadar birçok alanda kullanılıyor" - "İlave yatırımla devletten toplam 6 milyon 242 bin liralık hibe almış olduk. Türkiye gerçekten fırsatlar ülkesi. İş yapmak, işletmesini büyütmek isteyenler için çok önemli destekler var"

SONER KILINÇ - Devletten aldığı 6 milyon 242 bin liralık hibe desteğiyle modernize ettiği fabrikasında süt tozu imal eden Uşaklı iş adamı, şimdi de katma değeri yüksek süt protein konsantresi üretecek.

Uşak Organize Sanayi Bölgesinde (UOSB) süt ve süt ürünleri üzerinde faaliyet gösteren firma, 2009 yılında bu yana iç piyasaya yönelik üretim yapıyor.

Uşak Süt İşletme Müdürü Atilla Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıl önce kurulan firmanın 2014'e kadar yarı mamul süt ürünleri ürettiğini söyledi.

Yaklaşık 5 yıl önce yatırım kararı alarak, fabrikayı modernize edip büyütmek için çalışma başlattıklarını belirten Taş, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile irtibata geçerek proje hazırladıklarını dile getirdi.

TKDK'den onay çıktıktan sonra işletmeye toplam 10 milyon 762 bin liralık yatırım yaptıklarını anlatan Taş, "Bu tutarın 4 milyon 331 bin lirasını devletten hibe desteği olarak aldık. Yatırımla modernize edilen ve tamamen kapalı otomasyon sistemle çalışır hale gelen fabrikada yağlı ve yağsız süt tozu, süt kreması, peynir altı konsantresi üretmeye başladık. 35 kişinin çalıştığı tesiste günlük 210 ton süt işliyoruz. Ürettiğimiz ürünü iç piyasaya veriyoruz." diye konuştu.

Endüstriyel süt tozu üretiminde söz sahibi olmaya başladıklarını ifade eden Atilla Taş, 2019 yılında üretim kapasitelerini artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Yurt dışından da süt tozu talebi olduğunu belirten Taş, "Sütü işleyip toz haline getirdiğinizde 2,5 yıl depolayabiliyorsunuz. Yağlı süt tozuna belirli miktarda su ilave ettiğinizde, mamulü süte yeniden dönüştürmüş oluyorsunuz. Bir kilo süt tozu elde etmek için yaklaşık 12 litre süte ihtiyaç var. Ürettiğimiz süt tozu pasta sanayisinde de kullanılıyor. İlerleyen dönemde ihracat hedefliyoruz" diye konuştu.

- İlave yatırım yaptılar

Süt protein konsantresi üretmek için 3 milyon 840 bin liralık ilave yatırım yaptıklarını kaydeden Taş, bu tutarın 1 milyon 911 bin lirasını devletten hibe olarak geri aldıklarını vurguladı.

Kısa süre sonra süt protein konsantresi üretimine başlayacaklarını anlatan Taş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Süt protein konsantresi, katma değeri yüksek ürün. Fırıncılık ve pastacılık ürünlerinden çikolataya, hazır çorbadan bebek mamasına, kahve kremasından sporcu beslenmelerine kadar birçok alanda kullanılıyor. O anlamda önemli bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. İnşallah önümüzdeki süreçte bunu pazarlamaya başlayacağız.

İlave yatırımla devletten toplam 6 milyon 242 bin liralık hibe almış olduk. Türkiye gerçekten fırsatlar ülkesi. İş yapmak, işletmesini büyütmek isteyenler için çok önemli destekler var. Biz sadece bu destekleri kullandık ve işletmemizi büyüttük."

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destek hibe istihdam OSB süt süt tozu

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