Devlet desteğiyle keçi sayısını 4'e katladı

Güne sabah namazıyla başlayan Anan, ilk önce ineklerini sağıyor, sonra keçilerini meraya salıyor. Ahırını temizledikten sonra kendisi de keçilerin peşinden meraya gidiyor.

Yüzde 50 hibeyle yaptırdığı ahır sayesinde daha iyi koşullarda yetiştiriciliği sürdüren Anan'ın 3 yıl önce yaklaşık 100 olan keçi sayısı, yavrularla beraber 400'ü geçti.

Keçilerine daha iyi ortamlarda bakabilmek için proje hazırlatan ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaatta bulunan Anan'nın projesi, 2016'da DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının küçükbaş hayvancılık işletmelerinin modernizasyonu kapsamında kabul edildi.

Beslediği keçilerin et ve sütünden kazandıklarıyla 8 çocuğunu evlendiren Anan, eşinin vefatından sonra da en küçük oğlu 16 yaşındaki Barış'ın da desteğiyle keçilerine çobanlık yapmaya devam ediyor.

Fatma Anan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baktığı keçilerden elde ettiği gelirle kimseye muhtaç olmadan oğlu Barış ile yaşamını sürdürdüğünü söyledi.

DAP'a sunduğu proje sayesinde devlet desteğiyle yeni bir ahıra kavuştuğunu kaydeden Anan, "Genç yaştan beri keçi çobanlığı yapıyorum. Bana ahır yapan, hayvanlarımı aşılayan devletimi çok seviyorum. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ilgililere teşekkür ediyorum." dedi.

Ekmek parası için ilerleyen yaşına rağmen çalışmak zorunda olduğunu aktaran Anan, 9 çocuğundan 8'ini keçilerden elde ettikleri gelirle büyütüp evlendirdiğini, küçük oğlunun desteğiyle aynı mesleği sürdürdüğünü aktardı.

"Ömrümde hiç doktora gitmedim. Ömrüm boyunca hayvan güdüyorum." diyen Anan, devletten aldığı destekle daha iyi koşullarda çobanlık yapmanın mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

- Oğlunu evlendirip, hacca gitmek istiyor

Emeklerinin karşılığını aldığını ve çocuğunu evlendirip ardından hacca gitmek istediğini vurgulayan Anan, şunları kaydetti:

"Çocuklarımın hepsi evlendi, bir oğlum tek evlenmedi. Şu anda küçük oğlumla yaşıyorum. Tek isteğim onun da evlenmesi. İleride hayvanlarımı satıp yarısıyla oğlumu evlendireceğim, diğer yarısıyla hacca gideceğim. Başka da bir isteğim yoktur."