Devlet desteğiyle kurulan fabrika 150 kadına ekmek kapısı oldu

Dünyaca ünlü bir İspanyol firması için giysi diktiklerini belirten Saban, "Sadece kumaş geliyor, kesimi, dikimi, fiyat etiketi, poşetlenmesine kadar bize ait. İspanya'ya ihracat yapıyoruz. Hedefimiz çalışan sayısını 220'ye çıkarmak. Bingöl için keşke daha önce gelseydik. Güzel bir şehir. Biz de bu yörenin insanları olarak Bingöl'de yaptığımız yatırımdan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Yozgat'taki işletmelerini genişletme kararı alan Veysel Saban ve Serdar Saban kardeşler de bu yatırımcılardan.

Devletin yeni teşvik uygulamasıyla Bingöl'ün de içinde bulunduğu 6. bölge yatırım için cazip hale gelirken, ülkenin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren birçok firma teşvikten yararlanmak için bölge illerine yöneldi.

BİNGÖL (AA) - ABDULLAH ÇELİK - Bingöl'de devlet desteğiyle kurulan tekstil fabrikası 150'si kadın 170 kişi için ekmek kapısı oldu.

- Hem öğreniyor hem kazanıyorlar

İşletme Müdürü İrfan Yaşar, fabrikada istihdam edilenlerin hem meslek öğrendiklerine hem de para kazandıklarına işaret ederek, "Gençleri sıfırdan alıp belli bir kademe eğitim verdikten sonra meslek sahibi yapmaya çalışıyoruz. Çalışanlarımız özverili, istekli. Çalışarak aile ekonomilerine katkıda bulunuyorlar." diye konuştu.

Çalışanlardan Birgül Alkaşı, bir kadın olarak memleketinde iş bulup çalışmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

"Burada çalışıyorum, işimden memnunum. Çalışmak çok güzel bir şey. Bu iş yerini açanlardan Allah razı olsun." diyen Alkaşı, kadınlara çalışmalarını tavsiye etti.

Alkaşı, kendi ekmeğini kazanmanın, aile bütçesine katkı sağlamanın çok güzel bir duyduğu olduğunu vurguladı.

İşçilerden Bedriye Alakaş da dünyaca ünlü bir marka için ürün hazırlamanın heyecan verici olduğunu belirtti.

Bingöl'de böyle bir tesisin kurulmasının çok önemli olduğuna işaret eden Alakaş, "Birçok insan buradan evine ekmek götürüyor. Evli olanlar da var. Biz de evimize ekmek götürüyoruz. Bu tesisi açanlardan ve sebep olanlardan Allah razı olsun." dedi.