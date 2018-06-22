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Devlet desteğiyle kurulan fabrika 150 kadına ekmek kapısı oldu

FİNANS HABERLERİ  | 22.06.2018 11:32 | Son Güncelleme

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kalkınması için hayata geçirilen teşvik uygulaması sayesinde Yozgat'ta tekstil işletmesi bulunan iş adamı tarafından Bingöl'de kurulan fabrikada 150'si kadın 170 kişiye istihdam sağlandı - İş adamı Veysel Saban: - "İspanya'ya ihracat yapıyoruz. Hedefimiz çalışan sayısını 220'ye çıkarmak" - İşçi Bedriye Alakaş: - "Evimize ekmek götürüyoruz. Bu tesisi açanlardan ve sebep olanlardan Allah razı olsun"

BİNGÖL (AA) - ABDULLAH ÇELİK - Bingöl'de devlet desteğiyle kurulan tekstil fabrikası 150'si kadın 170 kişi için ekmek kapısı oldu.

Devletin yeni teşvik uygulamasıyla Bingöl'ün de içinde bulunduğu 6. bölge yatırım için cazip hale gelirken, ülkenin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren birçok firma teşvikten yararlanmak için bölge illerine yöneldi.

Yozgat'taki işletmelerini genişletme kararı alan Veysel Saban ve Serdar Saban kardeşler de bu yatırımcılardan.

8 ay önce Bingöl Organize Sanayi Bölgesi'nde tekstil fabrikası kuran iş adamları, İŞKUR'un İşbaşı Eğitim Programı ile 150'si kadın 170 kişiye istihdam sağladı.

Veysel Saban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bingöl'de yatırım yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dünyaca ünlü bir İspanyol firması için giysi diktiklerini belirten Saban, "Sadece kumaş geliyor, kesimi, dikimi, fiyat etiketi, poşetlenmesine kadar bize ait. İspanya'ya ihracat yapıyoruz. Hedefimiz çalışan sayısını 220'ye çıkarmak. Bingöl için keşke daha önce gelseydik. Güzel bir şehir. Biz de bu yörenin insanları olarak Bingöl'de yaptığımız yatırımdan mutluluk duyuyoruz." dedi.

- Hem öğreniyor hem kazanıyorlar

İşletme Müdürü İrfan Yaşar, fabrikada istihdam edilenlerin hem meslek öğrendiklerine hem de para kazandıklarına işaret ederek, "Gençleri sıfırdan alıp belli bir kademe eğitim verdikten sonra meslek sahibi yapmaya çalışıyoruz. Çalışanlarımız özverili, istekli. Çalışarak aile ekonomilerine katkıda bulunuyorlar." diye konuştu.

Çalışanlardan Birgül Alkaşı, bir kadın olarak memleketinde iş bulup çalışmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

"Burada çalışıyorum, işimden memnunum. Çalışmak çok güzel bir şey. Bu iş yerini açanlardan Allah razı olsun." diyen Alkaşı, kadınlara çalışmalarını tavsiye etti.

Alkaşı, kendi ekmeğini kazanmanın, aile bütçesine katkı sağlamanın çok güzel bir duyduğu olduğunu vurguladı.

İşçilerden Bedriye Alakaş da dünyaca ünlü bir marka için ürün hazırlamanın heyecan verici olduğunu belirtti.

Bingöl'de böyle bir tesisin kurulmasının çok önemli olduğuna işaret eden Alakaş, "Birçok insan buradan evine ekmek götürüyor. Evli olanlar da var. Biz de evimize ekmek götürüyoruz. Bu tesisi açanlardan ve sebep olanlardan Allah razı olsun." dedi.

OSB Müdürü Nurullah Çiftçi de toplam 47 parsellik OSB'de aktif 27 firmada 500'ü aşkın kişinin istihdam edildiğini, 6 firmanın da proje ve inşaat çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

OSB'deki fabrika ve işletmelerin yüzde 80'inin devlet teşviki ve hibeleriyle kurulduğunu anlatan Çiftçi, inşaat çalışmaları süren ikinci tekstil fabrikasının da yaklaşık 2 ay içinde faaliyete gireceğini söyledi.

Çiftçi, iş adamlarını teşvikten yararlanmaları için OSB'de yatırım yapmaya davet etti.

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Anahtar Kelimeler:
Bingöl Bingöl OSB BOSB istihdam tekstil

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