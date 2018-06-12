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Devlet destekli tarım sigortaları istatistikleri

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2018 10:30 | Son Güncelleme

Devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 31,3 artarak 30,3 milyar liraya yükseldi - Poliçe sayısı ise yıllık yüzde 10,7 artışla 1 milyon 598 bin 269 oldu

Devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 31,3 artarak 30,3 milyar lira oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılına ilişkin devlet destekli tarım sigortaları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 31,3'lük artışla 30 milyar 303 milyon 347 bin 858 lira olarak gerçekleşti.

Branş ayrımında en yüksek yıllık artış yüzde 62,6 ile küçükbaş hayvan hayat sigortasında görüldü. Arıcılık (arılı kovan) sigorta bedeli ise geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1,7 geriledi.

Devlet destekli tarım sigortalarında toplam poliçe sayısı yıllık yüzde 10,7 artışla 1 milyon 598 bin 269 oldu.

- Devlet desteği prim tutarı arttı

Söz konusu dönemde, toplam prim tutarı yüzde 25,3 artışla 1 milyar 628 milyon 553 bin 789 lira olurken, toplam devlet desteği prim tutarı da yüzde 24,4 artışla 864 milyon 417 bin 852 lira olarak gerçekleşti.

Sigorta ettirilen alan (sera dahil) geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 10,1 artarak 23 milyon 359 bin 656 dekara ulaştı. Sigorta ettirilen büyükbaş hayvan sayısı yüzde 43,7, küçükbaş hayvan sayısı yüzde 53,2 arttı.

Toplam ödenen hasar bedeli (hasar tespit masrafları hariç) branşlara göre incelendiğinde, ilk sırayı 599 milyon 803 bin 400 lirayla bitkisel ürünler, ikinci sırayı 145 milyon 947 bin 27 lirayla büyükbaş hayvan hayat sigortası aldı. Ödenen hasar bedeli nedenlerine göre incelendiğinde ise 239 milyon 885 bin 393 lira bedelle dolu olayı başı çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Destekli Tarım Sigortaları TÜİK

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