Devlet yatırımı istihdam yarattı

OSB'nin bütün alt ve üstyapı yatırımlarının devlet tarafından yapıldığını belirten Oyur, "Bölgemizde çalışan 50 işletme var. 7 işletme ve kesimhanemiz inşaat halinde. İşletmeler tamamlandığı zaman bölge 20 bin büyükbaş hayvan kapasitesine sahip olacak." dedi.

Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Kadri Oyur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devlet desteğiyle kurulan işletmelerin hem bölgede işsizliğin azalmasını sağladığını hem de kırmızı et üretimiyle ülke ekonomisine katkı verildiğini söyledi.

Tarıma dönük sanayinin öncü kuruluşlarından biri olarak görülen ve bölgedeki yetiştiriciye umut olan OSB'de işletme sayısının artması bölge insanına da yeni iş imkanları yarattı.

Kurum tarafından yürütülen program kapsamında Diyarbakır'da tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren işletmelere desteklerinin devam edeceğini vurgulayan Güneş, "Kurum olarak Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde 50 işletmeye destek verdik. Bu işletmelerimiz çalışıyor. 50 işletmeye 85 milyon lira yatırım tutarı karşılığında 40 milyon lira hibe desteği sağladık." ifadelerini kullandı.

Devletin son dönemlerde kentin hayvancılık üssü olarak ön plana çıkması için ciddi yatırımlar yaptığını dile getiren Oyur, OSB'yi daha da büyüterek 40 bin büyükbaş hayvan kapasitesine ulaşmayı amaçladıklarını ifade etti. Oyur, "2023 yılına kadar da bölgenin kapasitesini 50 bin büyükbaş hayvan seviyesine ulaştırmak istiyoruz." diye konuştu.

Devlet desteğiyle kentin bölgede bir hayvancılık üssü haline geldiğini belirten Güneş, şöyle konuştu:

"Türkiye'de başka illere de örnek teşkil etti. Burada hayvancılık yapılıyor. Bin kişiye de istihdam sağlandı. Ayrıca çok sayıda kişi hem direk hem de dolaylı olarak bu işletmeler sayesinde iş sahibi oluyor. Devletimiz bize bu imkanları sağladığı için teşekkür ediyoruz."

- "Bu destekler büyük nimet"

İşletmeci Halit Tekay da 35 yıldır bölgede hayvancılık yaptığını, Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB'de tesis kurduklarını söyledi.

Devletin sağladığı imkanlardan yararlandığını belirten Tekay, "Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB'de işletme sahiplerine destek verildi. Devletin desteği bu şekilde devam ederse işletmeler de açılmaya devam eder. Devletin sağladığı bu destek büyük bir nimettir. Onun için teşekkür ediyoruz." dedi.

Abdullah Çetinkaya da işletmesinde 150 büyükbaş hayvan bulunduğunu ifade etti. Çetinkaya, "Bizim de ekonomiye katkımız oluyor. Kırmızı et açığını kapatmak için elimizden geleni yapmak zorundayız. Hükümetimizin yanındayız. Kendileri de bize destek veriyorlar. Bölgede daha iyi şeyler olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

