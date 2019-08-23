FİNANS

"Devleti arkasında hissettikten sonra üretici çok rahat eder"

FİNANS HABERLERİ  | 23.08.2019 14:03 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incirde fiyat düşüşü yaşanırsa TMO'nun piyasaya müdahale edebileceği açıklaması üreticiyi mutlu etti - Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur: - "Üretici bu açıklamayla kendisini daha da güvende hissedecektir" - Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur: - "Umarım müdahale alımına gerek kalmadan piyasa kendi kendini dengeler. Ama bu açıklamadan sonra devleti arkasında hissettikten sonra üretici çok rahat eder"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incirde fiyat düşüşü yaşanması halinde TMO'nun piyasaya müdahale edebileceği açıklaması Egeli üreticiyi sevindirdi.

Türkiye çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin önemli bölümünün yapıldığı Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, AA muhabirine yaptığı açıklamada Bakan Pakdemirli'nin kuru üzümde borsa fiyatının 10 liranın altına düşmesi halinde TMO'nun piyasaya müdahale edeceğini açıklamasının üreticiyi rahatlattığını bildirdi.

İyi bir sezon geçirmeyi beklediklerini ifade eden Okur, "Üretici bu açıklamayla kendisini daha güvende hissedecektir. Keşke rakam verilmeseydi ama bu açıklama da bizleri sevindirmiştir." dedi.

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap da üzümün fiyatını arz ve talebin belirleyeceğini, bunda döviz kurunun da etkisinin olacağını ancak 10 liranın altına gerilemesi halinde müdahale edilecek olmasının üreticiyi koruyan bir düzenleme olduğunu ifade etti.

- "Açıklama bize güven vermiştir"

İncir üretim merkezlerinden Aydın'ın Germencik ilçesindeki Ziraat Odası Başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu da Pakdemirli'nin kuru incirde de fiyat düşüşlerine karşı müdahale sinyali vermesinin sevindirici olduğunu dile getirdi.

Çapakçıoğlu, şöyle konuştu:

"Düşünsenize bir ürün elinizde kalıyor ve devlet bunu alacak. Bizim için çok sevindirici bir durum. Zaten incir bu sene çok kaliteli olduğu için öyle bir durum olacağını sanmıyorum. İncirin üreticinin elinde kaldığı bir sezonu neredeyse hiç yaşamadık. İnşallah öyle bir durum olmaz ama sayın bakanımızın üreticiyi düşünüp böyle bir açıklama yapması bize güven vermiştir."

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur da üzüm ve incirde rekoltenin yüksek olması nedeniyle yurt dışındaki alıcıların piyasayı manipüle ederek fiyatları düşürmeye çalıştığını, buna karşı Bakan Pakdemirli'nin sektörün taleplerini dikkate alarak yerinde bir önlem aldığını aktardı.

Çondur, "Umarım müdahale alımına gerek kalmadan piyasa kendi kendini dengeler. Üretici, devletin gücünü arkasında hissederse daha olumlu olur. İncirde de ürünün bol olmasından dolayı üreticiyi korkutan bir durum vardı. Fiyat çok geriye düşecek diye çekiniyordu üreticiler. Ama bu açıklamadan sonra devleti arkasında hissettikten sonra üretici çok rahat eder." diye konuştu.

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