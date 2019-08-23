Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap da üzümün fiyatını arz ve talebin belirleyeceğini, bunda döviz kurunun da etkisinin olacağını ancak 10 liranın altına gerilemesi halinde müdahale edilecek olmasının üreticiyi koruyan bir düzenleme olduğunu ifade etti.

İyi bir sezon geçirmeyi beklediklerini ifade eden Okur, "Üretici bu açıklamayla kendisini daha güvende hissedecektir. Keşke rakam verilmeseydi ama bu açıklama da bizleri sevindirmiştir." dedi.

İncir üretim merkezlerinden Aydın'ın Germencik ilçesindeki Ziraat Odası Başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu da Pakdemirli'nin kuru incirde de fiyat düşüşlerine karşı müdahale sinyali vermesinin sevindirici olduğunu dile getirdi.

Çapakçıoğlu, şöyle konuştu:

"Düşünsenize bir ürün elinizde kalıyor ve devlet bunu alacak. Bizim için çok sevindirici bir durum. Zaten incir bu sene çok kaliteli olduğu için öyle bir durum olacağını sanmıyorum. İncirin üreticinin elinde kaldığı bir sezonu neredeyse hiç yaşamadık. İnşallah öyle bir durum olmaz ama sayın bakanımızın üreticiyi düşünüp böyle bir açıklama yapması bize güven vermiştir."

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur da üzüm ve incirde rekoltenin yüksek olması nedeniyle yurt dışındaki alıcıların piyasayı manipüle ederek fiyatları düşürmeye çalıştığını, buna karşı Bakan Pakdemirli'nin sektörün taleplerini dikkate alarak yerinde bir önlem aldığını aktardı.

Çondur, "Umarım müdahale alımına gerek kalmadan piyasa kendi kendini dengeler. Üretici, devletin gücünü arkasında hissederse daha olumlu olur. İncirde de ürünün bol olmasından dolayı üreticiyi korkutan bir durum vardı. Fiyat çok geriye düşecek diye çekiniyordu üreticiler. Ama bu açıklamadan sonra devleti arkasında hissettikten sonra üretici çok rahat eder." diye konuştu.

