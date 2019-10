"Devletimiz ve şanlı ordumuzun kararlı ve güçlü duruşunun yanındayız"

Türk devleti ve Türk ordusunun bugüne kadar adım attığı her yere barış, huzur ve güvenlik götürdüğünü belirten Atayık, Türkiye'nin hiçbir devletin toprağında gözü olmadığını aktardı.

Türk Devletinin ve Türk Ordusunun bu kararlı ve güçlü duruşunun yanında olduklarını kaydeden Atayık, şu değerlendirmelerde bulundu:

" Kuyumcu camiası olarak gereken her türlü desteği vermeye hazırız. Çünkü, çok iyi biliyoruz ki, bugüne kadar birçok farklı coğrafyada her zaman mazlumun yanında bir duruş sergileyen, her uluslararası platformda mazlumların gür sesi olan, milletçe yaptığımız yardımlarla farklı milletlerin gönüllerini fetheden ve 4 milyona yakın mülteciye ev sahipliği yapan devletimiz ve silahlı kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nı da barış, huzur ve güven götürmek amacıyla başlatmıştır.

Bölge ve dünya barışına katkı sağlayacak olan Barış Pınarı Harekatı'na katılan tüm silahlı kuvvetlerimize dua ediyor, harekatın bölgeye huzur ve güven getirmesini, harekata katılan Mehmetçiklerimizin en ufak bir zarar görmeden, başarıyla ülkemize dönmesini temenni ediyoruz. Gün, birlik, beraberlik ve milletçe daha fazla kenetlenme günüdür. Dimdik ayakta durduğumuzu tüm dünyaya ilan etme günüdür. Yüce Allah, kahraman Mehmetçiğimize güç versin, her türlü kaza ve beladan esirgesin. Bu vatan ve dünya barışı için kahramanca çarpışarak şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de baş sağlığı diliyoruz."