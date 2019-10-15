"Devletimiz ve şanlı ordumuzun kararlı ve güçlü duruşunun yanındayız"

İSTANBUL (AA - İstanbul Kuyumcular Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Atayık, "Devletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Suriye'nin kuzeyinde kurulması için uğraş verilen terör koridorunu ortadan kaldırmak, bölge ve dünya barışına katkı sağlamak amacıyla Fırat Nehri'nin doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ülkemizin 81 ilinde faaliyet gösteren 40 bin kuyumcuyu temsil eden kuyumcu oda ve dernekleri olarak destek veriyoruz. Devletimiz ve şanlı ordumuzun bu kararlı ve güçlü duruşunun yanındayız. Yanında olmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Atayık, yaptığı yazılı açıklamayla, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türk devleti ve Türk ordusunun bugüne kadar adım attığı her yere barış, huzur ve güvenlik götürdüğünü belirten Atayık, Türkiye'nin hiçbir devletin toprağında gözü olmadığını aktardı.

Atayık, Türk Devleti ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinde kurulması için uğraş verilen terör koridorunu ortadan kaldırmak, bölge ve dünya barışına katkı sağlamak amacıyla Fırat Nehri'nin doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na, Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren 40 bin kuyumcuyu temsil eden kuyumcu oda ve dernekleri olarak destek verdiklerini bildirdi.