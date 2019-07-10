FİNANS

"Devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2019 12:48 | Son Güncelleme

TSB Başkanı Can Akın Çağlar: - "Cumhuriyetimize ve demokrasiye duyduğumuz inançla, devletimizin ve milletimizin yanında olmaya ve üstlendiğimiz kritik fonksiyonu ülkemizi hedeflerine ulaştırmak için icra etmeye devam edeceğiz" - "15 Temmuz gecesi sayın Cumhurbaşkanımızın dirayet ve liderliğinde geleceğine ve demokrasiye sahip çıkan milletimizin her bir ferdine minnet duyuyoruz. Sigorta ve emeklilik sektörleri olarak 15 Temmuz’un üçüncü yıldönümünde şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Can Akın Çağlar, "Cumhuriyetimize ve demokrasiye duyduğumuz inançla, devletimizin ve milletimizin yanında olmaya ve üstlendiğimiz kritik fonksiyonu ülkemizi hedeflerine ulaştırmak için icra etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çağlar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününe ilişkin yaptığı açıklamada, 15 Temmuz’un üçüncü yılında demokrasi ve cumhuriyeti canları pahasına koruyan Türk milletine şükranlarını sundu.

Sigorta sektörünün her zaman milletin yanında olduğunu, 100 yılı aşkın süredir bu topraklarda vatandaşın canını ve malını koruma misyonuyla varlığını sürdürdüğünü belirten Çağlar, “Bizler aziz milletimizin değerlerine sahip çıkmanın ve onları korumanın önemini biliyor, 15 Temmuz gecesi sayın Cumhurbaşkanımızın dirayet ve liderliğinde geleceğine ve demokrasiye sahip çıkan milletimizin her bir ferdine minnet duyuyoruz. Sigorta ve emeklilik sektörleri olarak 15 Temmuz’un üçüncü yıldönümünde şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türk sigorta sektörünün 15 Temmuz’un ardından vatandaşların yanında olduğunu aktaran Çağlar, şunları kaydetti:

"Sektörümüz bankacılık sektöründen sonra finansal sistemde aktif büyüklük olarak ikinci sırada yer alıyor. Sektör olarak yatırımları, iktisadi varlıkları, kurumları ve kişileri koruyor; devletin yükünü hafifletiyor ve kara gün dostu olarak her zorlukta vatandaşımıza destek oluyoruz. Bugünün kederine ortak olurken, geleceğe güvenle bakmak için çalışıyoruz. 15 Temmuz’da da hasara maruz kalan vatandaşlarımızın maddi zararlarını teminat kapsamında olmamasına rağmen karşılanması yönünde azami gayret gösterdik. Cumhuriyetimize ve demokrasiye duyduğumuz inançla, bundan sonra da devletimizin ve milletimizin yanında olmaya ve üstlendiğimiz kritik fonksiyonu ülkemizi hedeflerine ulaştırmak için icra etmeye devam edeceğiz."

İstanbul'da bu sabah! Gökyüzü turuncuya boyandıİstanbul'da bu sabah! Gökyüzü turuncuya boyandı
Karacabey'de soğan üreticisi memnunKaracabey'de soğan üreticisi memnun
Alpha Group’tan ‘enerji’ye yatırımAlpha Group’tan ‘enerji’ye yatırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü TSB

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Dolar'da gözler 25 Temmuz'da

Dolar'da gözler 25 Temmuz'da

Bu otomobillerin en pahalısı 100 bin lira

Bu otomobillerin en pahalısı 100 bin lira

Hükümetin zam teklifi belli oldu

Hükümetin zam teklifi belli oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

"Elbette ki göstergeler endişe verici"

"Elbette ki göstergeler endişe verici"

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karacabey'de soğan üreticisi memnun

Karacabey'de soğan üreticisi memnun

Alpha Group’tan ‘enerji’ye yatırım

Alpha Group’tan ‘enerji’ye yatırım

Kırmızı örümcekle erken mücadale incir üreticilerini rahatlattı

Kırmızı örümcekle erken mücadale incir üreticilerini rahatlattı

"Kurbanlıkların yüzde 100'ü yerli olacak"

"Kurbanlıkların yüzde 100'ü yerli olacak"

Kayısıda 391 bin 792 ton rekolte bekleniyor

Kayısıda 391 bin 792 ton rekolte bekleniyor

İhracat birim değer endeksi Mayıs’ta yıllık yüzde 5.4 düştü

İhracat birim değer endeksi Mayıs’ta yıllık yüzde 5.4 düştü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.