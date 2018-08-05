"Devletin 'fındık piyasasında varım' demesi önemli"

"Bugünkü serbest piyasada oluşan fiyatlar karşısında devletin de 'fındık piyasasında varım' demesi son derece önemlidir." diyen Soydan, "Devletimiz son iki yıldır TMO'yu fındık piyasasına sokarak üreticilerimizin mağduriyetlerini büyük ölçüde gidermiştir. Aynı hamlenin önümüzdeki günlerde yeniden atılacağından şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.

Henüz fındık fiyatlarına yönelik resmi açıklamanın yapılmadığını aktaran Soydan, "Ancak Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli'nin 'fındık üreticilerimizin mağduriyet yaşanmaması için her türlü önlemi aldık' demesi bizleri memnun etmiştir. Bu açıklama üreticilerimizi rahatlatmış, yüreğine su serpmiştir." diye konuştu.

Bölgede fındık hasadının yaklaşık bir ay sürmesini beklediklerini belirten Soydan, hasat sürerken, üreticilerin fiyat beklentilerinin ise devam ettiğini vurguladı.

Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz Bölgesi'nde fındık hasadının 29 Temmuz'dan bu yana sürdüğünü anımsattı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, bugünkü serbest piyasada oluşan fiyatlar karşısında devletin de 'fındık piyasasında varım' demesinin son derece önemli olduğunu ifade etti.

Halihazırda serbest piyasada 9 lira seviyelerinden alım gerçekleştiğini vurgulayan Soydan, bu fiyatın kendileri ve üreticiler adına kabul edilir olmadığını dile getirdi.

Soydan, üreticiler adına makul bir fiyatın açıklanmasını beklediklerine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Serbest piyasa şartları maalesef geçmiş yıllarda olduğu gibi üreticilerimizi mağdur etmeye devam etmektedir. Üreticilerimiz bu sezon da aynı mağduriyeti yaşamak istemiyor. Bu noktada üretici maliyeti ve refah seviyesi düşünülerek adım atılması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde bu adımların atılacağı açıklandı. Bizler de süreci en iyi şekilde takip ediyoruz."

- Mevsimlik işçiler

Arslan Soydan, bölgeye gelen mevsimlik işçilerin ise büyük bir bölümünün iş bulduğuna değinerek, "Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen işçilerimizin çoğu iş buldu. İnşallah işçi kardeşlerimiz Karadeniz Bölgesi'nden memnun ayrılırlar. Kendileri için zaten valiliklerimiz her türlü adımları atıyor. Konaklama ve diğer ihtiyaçları noktasında da sorunları yok." dedi.

