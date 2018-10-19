FİNANS

Devletin kasasına ÖTV'den 164 milyar lira girecek

FİNANS HABERLERİ  | 19.10.2018 12:14 | Son Güncelleme

Meclise sunulan 2019 yılı bütçe teklifinde, ÖTV'den gelecek yıl için yaklaşık 164 milyar lira, 2020 için 194 milyar lira, 2021 için de 225 milyar lira gelir öngörülüyor - Petrol ve doğal gaz ürünlerinden 2019'da 68,7 milyar lira, motorlu taşıtlardan 24 milyar lira, tütün mamullerinden 45,7 milyar lira ÖTV geliri elde edilmesi hedefleniyor - Gelir vergisinden gelecek yıl 176,7 milyar liralık, kurumlar vergisinden de 81 milyar liralık kaynak bekleniyor

MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Devletin kasasına gelecek yıl özel tüketim vergisinden (ÖTV) 164 milyar lira girmesi planlanırken, gelir vergisinden 176,7 milyar lira, kurumlar vergisinden de 81 milyar liralık kaynak hedefleniyor.

AA muhabirinin TBMM Başkanlığına sunulan 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlediği bilgilere göre, toplam bütçe gelirinin gelecek yıl 966 milyar 672 milyon 787 bin lira olması bekleniyor. Gelirlerde ret ve iadelerin de 99 milyar 376 milyon 384 bin lira olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Gelecek yıl bütçesinde ÖTV'den 164 milyar 31 milyon 56 bin liralık, 2020'de 193 milyar 745 milyon 951 bin liralık tahsilat öngörülüyor.

ÖTV'nin dağılımına bakıldığında, 2019'da petrol ve doğal gaz ürünlerinden 68 milyar 743 milyon 839 bin lira, motorlu taşıtlardan 24 milyar 36 milyon 32 bin lira, alkollü içkilerden 15 milyar 309 milyon 448 bin lira, tütün mamullerinden 45 milyar 655 milyon 442 bin lira, kolalı gazozlardan 936 milyon 945 bin lira, dayanıklı tüketim ve diğer mallardan 9 milyar 349 milyon 350 bin lira gelir hedefleniyor.

- Kurumlar ve gelir vergisi gelirleri

Gelecek yıl bütçesinde gelir vergisinden 176,7 milyar lira, kurumlar vergisinden 81 milyar liralık gelir bekleniyor. Gelir vergisinin 2020'de 206,2 milyar liraya, 2021'de de 230,2 milyar liraya ulaşacağı tahmin ediliyor.

Kurumlar vergisinden de devletin 2020'de yaklaşık 96,8 milyar liralık, 2021'de de 109,3 milyar liralık gelir hedefi bulunuyor.

Dahilde alınan KDV gelirinin gelecek yıl yaklaşık 153 milyar lira, 2020'de 178,7 milyar lira, 2021'de de 200,2 milyar lira olması bekleniyor.

Gelecek yıl veraset ve intikal vergisinden 1 milyar lira, motorlu taşıtlar vergisinden 16,1 milyar lira gelir öngörülüyor.

Gelecek 3 yıllık dönemde devletin elde etmesi beklenen ÖTV, kurumlar ve gelir vergisi (bin lira) gelirleri şöyle:

Vergi Türleri 2019 2020 2021 (bin lira) (bin lira) (bin lira) ÖTV geliri 164.031.056 193.745.951 224.526.681 -Petrol ve doğalgaz ürünleri 68.743.839 84.078.950 104.195.485 - Motorlu taşıt araçları 24.036.032 28.148.195 31.250.888 -Alkollü içkiler 15.309.448 17.669.061 19.365.191 -Tütün mamulleri 45.655.442 52.239.400 56.925.811 - Kolalı gazozlar 936.945 1.074.479 1.172.729 -Dayanıklı tüketim ve diğer mallar 9.349.350 10.535.866 11.616.577 Gelir Vergisi 176.704.367 206.152.362 230.210.090 Kurumlar Vergisi 81.006.635 96.840.348 109.296.846

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Anahtar Kelimeler:
2019 bütçesi kurumlar vergisi motorlu taşıtlar vergisi ÖTV Veraset ve İntikal Vergisi

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