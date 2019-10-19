FİNANS

Devletin kasasına ÖTV'den 176,1 milyar lira girecek

FİNANS HABERLERİ  | 19.10.2019 11:13 | Son Güncelleme

Gelecek yılın bütçesinde, ÖTV'den 176,1 milyar liralık gelir öngörülüyor - Petrol ve doğalgaz ürünlerinden 66,7 milyar lira, motorlu taşıtlardan 19,1 milyar lira, tütün mamullerinden 64,8 milyar lira ÖTV geliri elde edilecek - Gelir Vergisi'nden 187,5 milyar lira, Kurumlar Vergisi'nden de 99 milyar liralık kaynak bekleniyor

ANKARA (AA) - ERHAN CİHAN ÜNAL - Gelecek yıl devletin kasasına, Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) 176,1 milyar lira girmesi bekleniyor. Gelir Vergisi'nden 187,5 milyar lira, Kurumlar Vergisi'nden de 99 milyar liralık kaynak edilmesi hedefleniyor.

AA muhabirinin 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi verilerinden derlediği bilgilere göre, gelecek yıl bütçe gelirleri içerisinde büyük paya sahip olan vergi gelirlerinin 912,5 milyar lira olması öngörülüyor.

Gelecek yıl bütçesinde ÖTV'den 176 milyar 117 milyon 886 bin liralık tahsilat bekleniyor. ÖTV'nin dağılımına bakıldığında, 2020'de petrol ve doğalgaz ürünlerinden 66 milyar 659 milyon 812 bin lira, motorlu taşıtlardan 19 milyar 59 milyon 124 bin lira, alkollü içkilerden 17 milyar 174 milyon 472 bin lira, tütün mamullerinden 64 milyar 819 milyon 998 bin lira, kolalı gazozlardan 1 milyar 156 milyon 15 bin lira, dayanıklı tüketim ve diğer mallardan 7 milyar 248 milyon 465 bin lira gelir hedefleniyor.

Bütçeye ÖTV'den sağlanan gelirlerin 2021'de 194 milyar 107 milyon 861 bin, 2022'de 213 milyar 686 milyon 639 bin liraya çıkması öngörülüyor.

- Kurumlar ve gelir vergisi gelirleri

Gelecek yıl bütçesinde Gelir Vergisi'nden 187 milyar 494 milyon 302 bin, Kurumlar Vergisi'nden ise 99 milyar 610 bin liralık gelir bekleniyor. Gelir Vergisi'nin 2021'de 211 milyar 180 milyon 792 bin liraya, 2022'de de 231 milyar 61 milyon 867 bin liraya ulaşacağı tahmin ediliyor.

Kurumlar Vergisi'nden de devletin 2021'de 98 milyar 734 milyon 160 bin lira, 2022'de de 109 milyar 379 milyon 603 bin liralık gelir hedefi bulunuyor.

Dahilde alınan KDV gelirinin de 2020'de 167 milyar 416 milyon 156 bin lira, 2021'de 193 milyar 138 milyon 436 bin lira, 2022'de de 215 milyar 126 milyon 10 bin lira olması bekleniyor.

Önümüzdeki 3 yıllık dönemde devletin elde etmesi beklenen ÖTV, kurumlar ve gelir vergisi gelirleri şöyle:

Vergi Türleri

2020

2021

2022

ÖTV geliri

176.117.886.000

194.107.861.000

213.686.639.000

-Petrol ve doğalgaz ürünleri

66.659.812.000

72.764.490.000

79.216.761.000

- Motorlu taşıt araçları

19.059.124.000

22.940.556.000

27.629.921.000

-Alkollü içkiler

17.174.472.000

19.265.526.000

21.493.225.000

-Tütün mamulleri

64.819.998.000

69.560.029.000

74.735.862.000

- Kolalı gazozlar

1.156.015.000

1.301.999.000

1.440.240.000

-Dayanıklı tüketim ve diğer mallar

7.248.465.000

8.275.261.000

9.170.630.000

Gelir Vergisi

187.494.302.000

211.180.792.000

231.061.867.000

Kurumlar Vergisi

99.000.610.000

98.734.160.000

109.379.603.000

Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi

167.416.156.000

193.138.436.000

215.126.010.000

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2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Bütçe ÖTV özel tüketim vergisi

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