Devletin, okullarda ve askeri birliklerde fındık dağıtması istendi

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, Türkiye'nin dünyada 100'den fazla ülkeye fındık ihracat ederek, ülkeye 2.5 milyar dolar döviz girdisi sağladığını belirtti ve iç piyasada da tüketimin artırılması için, devletin askeri birlikler ile okullarda fındık dağıtmasını talep etti.

Dünya fındık üretiminin yüzde 78, ihracatının yüzde 76'sını elinde bulunduran Türkiye, 100'den fazla ülkeye fındık ihraç ederek yılda 2.5 milyar dolara yakın döviz girdisi elde ediyor. Türkiye'nin fındık rekoltesi yıllık 450-550 bin ton arasında değişirken, dekar başına verimin artırılması için de çalışma yürütülüyor. Fındık ihracatı önem taşırken, iç piyasada da tüketimin artırılması için projeler hazırlanıyor. Fındığın okullarda ve askeri birliklerde dağıtımının sağlanması halinde iç piyasada tüketimin etkili olacağını belirten Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, " İhracat haricinde fındığın tüketim noktasında, iç piyasada tüketimin canlanması lazım. Bunun bir çok sebepleri var. Fındığı üreticimizden ucuz alıpta 70-80 liradan raflarda satmak fındık tüketiminin en büyük engeli zaten. Bu fındık raflarda 11-12 liraysa, raflarda 25-30 liraya rahatlıkla yenilebilir vaziyette olması lazım. Oyunlar hep üreticinin üzerinde. Üreticinin üzerindeki oyunları kaldırmamız lazım" dedi.

FINDIK RAFTA 70-80 LİRA'DAN SATILIYOR

Fındığın üreticiden ucuza alınıp, fabrikada işlendikten sonra marketlerde ve kuruyemişçilerde 70-80 liradan yüksek fiyata satıldığını, fiyatların yüksek olmasıyla iç tüketiminde olumsuz yönde etkilendiğini söyleyen Akarsu, "İç fındık piyasada, rafta 70-80 liraysa üreticiden daha yüksek fiyata almak lazım. Fiyatları daha aşağıya çekerek iç piyasada tüketime yönelmek lazım. Devlet tarafından askeri birliklere, okullara süt, kuru üzüm gibi bir çok tarımsal ürünler dağıtılıyor. Fındığı da bunun içine katarak iç tüketim artırılabilir. Fındığın damak tadını bilmeyen vatandaşlarımız var. En azından bu bir sefer yapılmış olsa, fındığın damak tadının ne olduğunu bilmeyenler öğrenmiş olacak. Bu şekilde fındığın reklamı daha iyi yapılabilir. Damak tadı oluştuğunda zaten kendiliğinden tüketim yükselecek. Okullarda ve askeri birliklerde dağıtımı sağlanarak fındığın iç piyasada tüketiminde etkili olabilir" şeklinde konuştu.

KİŞİ BAŞINA TÜKETİM 600 GRAM

Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü'nün 2015 yılı fındık raporuna göre ise Türkiye'de yıllık fındık tüketiminin 90 bin ton civarında olduğu, kişi başına tüketimin ise 600 gram seviyelerinde olduğu da belirtildi.