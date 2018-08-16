"Devletin ve ekonomi yönetiminin yanındayız"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, milli ekonomi modelini hedef alan tüm saldırılara karşı devletin ve ekonomi yönetiminin yanında olduklarını bildirdi.
Dinçer, yaptığı yazılı açıklamada, ekonomik saldırılara karşı madencilik sektörü olarak üretimi arttırma hedefiyle çalıştıklarını, sanayinin ihtiyacı olan ham madde üretimine yoğunlaştıklarını aktardı.
Dinçer, şunları kaydetti:
"Türkiye ekonomisi açısından stratejik öneme sahip olan madencilik sektörü, üretimi artırmak için üzerine düşen görevi yerine getirmeye ve yatırımlarını artırmaya hazırdır. Biz, reel sektör olarak üzerimize düşen görevin üretimlerimizi arttırmak ve ihracatımızı mevcut pazarlarımızı koruyup yeni pazarlar da ekleyerek çoğaltmak olduğunun bilinciyle çalışacağız. Biz biliyoruz ki Türkiye olarak bu ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz. Tüm iş insanları ve vatandaşlar olarak dik ve kararlı duruşumuzdan asla ödün vermeyeceğiz. Geçmişte olduğu gibi zor zamanlarda kenetlenmeyi bilen halkımız, alt edilemeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya gösterecektir. Bu hususta devletimize ve halkımıza güvenimiz tamdır. Türkiye maden sektörünün temsilcisi olarak, devletimizin ve ekonomi yönetimimizin yanındayız ve üzerimize düşen her ne varsa yapmaya hazırız."
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