FİNANS

"Devletler servetin nasıl dağıldığını bilmek istiyor"

FİNANS HABERLERİ  | 19.10.2019 12:00 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez: - "Blokzinciri altyapısıyla çalışan para mekanizmalarındaki esneklikten dolayı hükümetler bu teknolojiye temkinli yaklaşıyor. Blokzinciri tabanlı yapılarda servetin nasıl dağıldığını izlemek zorlaşıyor. Dolayısıyla bu kısmıyla da hükümetleri endişelendiriyor" - "Ar-ge ekosistemini geliştirmek için her türlü desteği vermeye çalışıyoruz"

İSTANBUL(AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, hükümetlerin, blokzinciri altyapısıyla çalışan para mekanizmalarındaki esneklikten dolayı bu teknolojiye temkinli yaklaştıklarını söyledi.

İstanbulda bir otelde gerçekleştirilen Avrasya Blokzinciri Zirvesi'nde konuşan Dönmez, "Politika yapıcılar, devletler, merkez bankaları ve vergi idarelerinin servetin nasıl dağıldığını bilmesi gerekiyor. Blokzinciri tabanlı yapılarda servetin nasıl dağıldığını izlemek zorlaşıyor. Dolayısıyla bu kısmıyla da hükümetleri endişelendiriyor. Servetin nasıl dağıldığını bilinmezse, yani ellerinde bununla ilgili bir veri olmazsa, doğru kararlar vermeleri zorlaşır." ifadelerini kullandı.

Dönmez, kredi mekanizmalarında "Parası olana kredi veriyorsunuz, olmayana kredi vermiyorsunuz" şeklinde şikayetlerin olduğu bir yerde, devletlerin, kimin ne kadar parasının veya ne kadara ihtiyacının olduğunu bilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Kendinizi hükümetlerin yerine koyduğunuzda kamu kaynaklarının doğru dağılımı için, servetin nasıl dağıldığını bilmeniz gerekiyor. Kimin ne kadar parası var görmek istersiniz." diye konuştu.

- "Ar-ge ekosistemini geliştirmek için her türlü desteği vermeye çalışıyoruz"

Teknoparklar ve teknoloji geliştirme bölgeleriyle birlikte, ar-ge ve tasarım mühendisliklerinin de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından izlendiğini söyleyen Dönmez, "Yeni dönem sanayi stratejimizde blokzinciri gibi, yıkıcı teknolojiler, trend değiştiren teknolojiler de yer aldı. Bu da bizim dünyadaki gelişmeleri yakından takip ettiğimizin bir göstergesi. Biz Türkiye'de ar-ge ekosistemini geliştirmek için elimizden gelen her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Genç arkadaşlardan gelen geri bildirimlerden ve onların çalışma gayretinden de çok memnunuz. Biz bu gençler sayesinde çalışmalarımızı yönlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Dönmez, "Bakanlık adına şunu söylemek istiyorum; Türkiye'de ar-ge alanında bir şeyler yapmaya çalışan, teknoloji alanında bir şeyler üretmeye çalışan herkesin arkasında olmaya çalışacağız." dedi.

PARTNER 'Konservatuar önü, Kurtlar Vadisi' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'Konservatuar önü, Kurtlar Vadisi' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi?
'Blockchain şu anda günlük hayatta hizmet vermek için yeterli değil''Blockchain şu anda günlük hayatta hizmet vermek için yeterli değil'
THY, İtalya pazarında 1 milyon 700 bin ile rekora uçacakTHY, İtalya pazarında 1 milyon 700 bin ile rekora uçacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sanayi ve Teknoloji Bakan yardımcısı Çetin Ali Dönmez

En Çok Okunan Haberler

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Osman Karaca yakalandı!

Osman Karaca yakalandı!

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

3 milyon aboneye büyük kolaylık

3 milyon aboneye büyük kolaylık

Vergide yeni dönem! Kapsam genişledi

Vergide yeni dönem! Kapsam genişledi

Kredi borcu yapılandırmasına onay çıktı

Kredi borcu yapılandırmasına onay çıktı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Blockchain şu anda günlük hayatta hizmet vermek için yeterli değil'

'Blockchain şu anda günlük hayatta hizmet vermek için yeterli değil'

THY, İtalya pazarında 1 milyon 700 bin ile rekora uçacak

THY, İtalya pazarında 1 milyon 700 bin ile rekora uçacak

İstanbul turizmine sıcak hava dopingi

İstanbul turizmine sıcak hava dopingi

İzmir'in yeni alışveriş merkezi müşterileriyle buluştu

İzmir'in yeni alışveriş merkezi müşterileriyle buluştu

TOBB - Kurulan şirket sayısı Eylül’de aylık yüzde 45.18 arttı

TOBB - Kurulan şirket sayısı Eylül’de aylık yüzde 45.18 arttı

THY'nin rekor kıran ilanına başvuru bugün saat 12:00'da bitiyor

THY'nin rekor kıran ilanına başvuru bugün saat 12:00'da bitiyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.