Devletten aldığı destekle köyüne umut oldu

ELAZIĞ (AA) - FİKRET KAVĞALI - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde diş hekimi Sinan Ateş, devletten aldığı destekle köyünde modern bir çiftlik kurdu.

Karakoçan ilçesinde diş hekimliği yapan Ateş, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından girişimcilere hibe destek sunulduğunu öğrenince başvuruda bulundu. Sunduğu proje, kurum tarafından kabul edilen Ateş, projesi için 1 milyon 600 bin lira hibe aldı.

Devletten aldığı hibe sayesinde doğduğu Akyokuş köyünde Avrupa Birliği standartlarına uygun 7 bin metrekarelik alanda besi çiftliği kuran Ateş, günde bin 600 litre süt elde etüretmeye başladı.

Ateş, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana toprakla, tarımla ve hayvanlarla uğraşmayı çok sevdiğini, en büyük hayalinin köyüne yatırım yapmak olduğunu söyledi.

"Hep köy özlemi vardı. Yaşadığım köye gelmek istedim. Köylüler hayvanlarla uğraşıyorlardı ama yaptıkları işten kar elde edemiyorlardı. Biraz detaylı araştırma yaptım. Devletimizin TKDK aracılığıyla verdiği hibelerden haberdar oldum. Güzel bir proje hazırladım, bu projeyi de köyümde hayata geçirdim." diyen Ateş, besi çiftliği kurduğu için çok mutlu olduğunu belirtti.