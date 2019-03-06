FİNANS

Devletten destek isteyen üreticiye "rehber"

FİNANS HABERLERİ  | 06.03.2019 11:14 | Son Güncelleme

Devlet desteklerinden yararlanmak isteyenler için ATO tarafından hazırlanan kitapçıkta, girişimcilerin dikkat etmesi gerekenler ve riskler 8 başlıkta derlendi - Desteklerden yararlanacaklarla, projelerinin uygun görülmesi halinde sözleşme imzalanacak ve bu aşamadan sonraki harcamalar destek kapsamına alınacak

MEHTAP YILMAZ - Devlet desteklerinden yararlanmak isteyenler için Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından hazırlanan "Devlet Destekleri 2019" kitapçığında, girişimcilerin dikkat etmesi gereken konular ve risklere yer verildi.

AA muhabirinin, kitapçıktan derlediği bilgilere göre, farklı alanlarda faaliyet gösteren 23 kurum ve kuruluş çeşitli destekler sağlıyor.

Bu desteklerden yararlanmak isteyenlerle projelerinin uygun görülmesi halinde sözleşme imzalanacak. İmzaların atılmasının ardından yapılacak harcamalar destek kapsamına alınacak.

Destek oranları kurumlara göre farklılık gösterirken, destek dışında kalan harcamalar başvuru sahiplerince karşılanacak.

Avans ödemesi olan devlet destekleri hariç tüm harcamalar, şirketin hesabından veya kredi kartından yapılarak, ödeme dekontu ve fatura sunulacak. Ödemelerde şahsi hesaplar kullanılamayacak. Nakit ödeme yapılması halinde ise desteği veren kurum tarafından geri ödeme yapılmayacak.

- Ön ödemeli desteklere teminat mektubu şartı

Kitapçıkta desteklerin geri ödeme koşullarına ilişkin de bilgilere yer verildi. Buna göre geri ödemelerde desteği sağlayan kurumun duyurduğu tarihler esas alınacak.

Ön ödemeli destekler kapsamında verilecek kredilerde, bankalardan alınmış avans veya kredi tutarında teminat mektubu verilecek.

Desteklerin geri ödenmesinden sonra belirtilen sürelere dikkat edilecek. Ticaret Bakanlığının fuar desteklerinde faturadan itibaren en geç 180 gün içinde destek veren kuruma bildirimde bulunulacak. Kurum, bildirim süresiyle ilgili değişiklikleri ilan edecek.

Girişimcilik desteğine Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) girişimcilik eğitiminin tamamlanması ve şirket kuruluşu yapılarak iş planının Başkanlığın veri tabanına yüklenmesinin ardından müracaat edilecek.

Destek veren kurumlara sunulan projeler için ara ve nihai dönem raporu hazırlama zorunluluğu varsa, bu raporlar söz konusu kurumlara zamanında sunulacak. Aksi halde firmalar desteklerden 3 yıl boyunca yararlanamayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Ticaret Odası (ATO) Devlet Destekleri 2019 Devlet Destekleri ve Mevzuat Araştırma Koordinasyonu Özel İhtisa

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