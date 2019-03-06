MEHTAP YILMAZ - Devlet desteklerinden yararlanmak isteyenler için Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından hazırlanan "Devlet Destekleri 2019" kitapçığında, girişimcilerin dikkat etmesi gereken konular ve risklere yer verildi.

AA muhabirinin, kitapçıktan derlediği bilgilere göre, farklı alanlarda faaliyet gösteren 23 kurum ve kuruluş çeşitli destekler sağlıyor.

Bu desteklerden yararlanmak isteyenlerle projelerinin uygun görülmesi halinde sözleşme imzalanacak. İmzaların atılmasının ardından yapılacak harcamalar destek kapsamına alınacak.

Destek oranları kurumlara göre farklılık gösterirken, destek dışında kalan harcamalar başvuru sahiplerince karşılanacak.

Avans ödemesi olan devlet destekleri hariç tüm harcamalar, şirketin hesabından veya kredi kartından yapılarak, ödeme dekontu ve fatura sunulacak. Ödemelerde şahsi hesaplar kullanılamayacak. Nakit ödeme yapılması halinde ise desteği veren kurum tarafından geri ödeme yapılmayacak.

- Ön ödemeli desteklere teminat mektubu şartı

Kitapçıkta desteklerin geri ödeme koşullarına ilişkin de bilgilere yer verildi. Buna göre geri ödemelerde desteği sağlayan kurumun duyurduğu tarihler esas alınacak.