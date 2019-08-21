FİNANS

Devre tatil mağdurları için "eylem planı" talebi

FİNANS HABERLERİ  | 21.08.2019 11:01 | Son Güncelleme

Tüketici dernekleri ve federasyonlarının temsilcileri, devre tatil-devre mülk mağdurlarının sorunlarının çözümüne ilişkin hükümetten eylem planı talebinde bulundu - Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz: - "Bu toplumsal sorunun ve tüketici mağduriyetlerinin çözülebileceğine ilişkin inancımız tamdır. Bu bağlamda ülke genelinde konunun taraflarıyla bir eylem planına ihtiyaç vardır" - "Sorunları ve çözüm yollarını bildirge haline getirerek TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığına ve Ticaret Bakanlığına gönderdik. Bakanlığın ve Meclis'in bu konuda çalışmaları olduğunu biliyoruz. Tüketiciler ve mağdurlar için hayırlı bir sonuç ortaya çıkacağını umuyoruz"

CEM ŞAN - Tüketici dernekleri ve federasyonlarının temsilcileri, devre tatil ve devre mülk mağdurlarının sorunlarının çözümüne ilişkin hükümetten, ilgili bakanlık ve kurumlardan eylem planı talebinde bulundu.

Bursa Tüketiciler Derneği (BTD) Başkanı Sıtkı Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devre tatil-devre mülk ile devre termal tesisi satışlarında ülke genelinde çok ciddi sorunlar yaşandığını söyledi.

Yılmaz, konuyla ilgili faaliyet gösteren tüketici dernekleri ve federasyonların yetkilileri ile mağdur temsilcilerinin katılımıyla Bursa'da gerçekleştirdikleri toplantıda sorunların ele alındığını aktardı.

Devre tatil, devre mülk ile devre termal tesis satışlarında yaşanan mağduriyetlerle ilgili hukuk ihlallerini değerlendirdiklerini belirten Yılmaz, toplantı sonucunda 10 maddelik sonuç bildirgesi hazırladıklarını dile getirdi.

Bazı uygulamalarda, anket yapılmasından satış gerçekleşinceye kadar tüketicinin aldatıcı, yanıltıcı ifadelerle ve yoğun müzik ortamında iradesinin sakatlandığını savunan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Tüketici hem satın aldığı taşınmazın vasfı konusunda aldatılmakta hem de binada katı ve yeri belli olmayan hisselere fahiş bedeller ödemektedir. Satışı gerçekleştiren şirket, tüketicileri yeniden mekanlarına davet ederek 2+1, 3+1, mavi dönem, kırmızı dönem denilerek resmi olmayan satışlar yapmakta, yeniden yapılan satış sözleşmeleriyle yeni bedeller ödetilmektedir."

Yılmaz, gayriresmi satışlar nedeniyle devletin etkin, yaygın ve kapsamlı bir denetimine ihtiyaç olduğunu anlattı.

Tüketici derneklerinin taleplerine değinen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Satıcı, 50 bin lira sermayeyle kurduğu şirket üzerinden devre tatil, devre mülk ve devre termal satışından milyon liralara varan haksız kazancın kapısını aralamaktadır. Satış sonrası sözleşme hükümlerine göre tüketiciye devredilmeyen ve kullandırılmayan hisseler için keyfi olarak yıllık 300 ila 800 dolar bakım-tadilat aidatı talep edilmektedir. Ödemelerini yapamayan tüketicilere icra takibi yapılmakta ve aidat borçları ileri sürülerek hisseleri ucuz fiyata geri alınmaktadır."

- "Sonuç bildirgesini TBMM ve Ticaret Bakanlığına gönderdik"

Sıtkı Yılmaz, "açılıp kapanan veya içi boşaltılan" şirketlerin yasal boşluklardan yararlanarak tüketicileri kandırmalarına engel olunmasını istedi.

Mevcut mevzuatla ilgili eksikliklerin, tüketici örgütlerinin görüşü alınarak yenilenmesini talep eden Yılmaz, "Bu toplumsal sorunun ve tüketici mağduriyetlerinin çözülebileceğine ilişkin inancımız tamdır. Bu bağlamda ülke genelinde konunun taraflarıyla bir eylem planına ihtiyaç vardır." diye konuştu.

Devletin denetim etkinliğinin yanında tüketicilerin de kendi sorunlarını dile getiren demokratik tepkilerle bu işin çözülebileceğine inandıklarını aktaran Yılmaz, "Bu toplantı sonucunda tespit edilen sorunları ve çözüm yollarını bildirge haline getirerek TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığına ve Ticaret Bakanlığına gönderdik. Bakanlığın ve Meclis'in bu konuda çalışmaları olduğunu biliyoruz. Bu çalışmalarla gönderdikleri görüş ve önerilerin birleştirildikten sonra tüketiciler ve mağdurlar için hayırlı bir sonuç ortaya çıkacağını umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, sonuç bildirgesinin, BTD ev sahipliğinde Tüketici Dernekleri Federasyonu, Tüketici Örgütleri Federasyonu, Tüketici ve Çevre Hakları Federasyonu, Tüketici Birliği Federasyonu, Tüketiciyi Koruma Derneği, Termal Mağdurları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Devremülk ve Tüketiciyi Koruma Derneği, Tüketicileri Koruma Derneği ve Tüketici Bilincini Geliştirme Derneğinin destekleriyle hazırlandığını sözlerine ekledi.

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