DFDS Akdeniz İş Birimi’nin başına Lars Hoffman atandı

İstanbul, 3 Temmuz (DHA) - Ro-ro şirketi, U.N. Ro-Ro’nun Danimarkalı denizcilik ve lojistik firması DFDS entegrasyonu çerçevesinde DFDS Akdeniz İş Birimi’nin başına Lars Hoffmann getirildi.

Hoffmann, Danimarka’daki tüm DFDS yük feribotu faaliyetlerinin ve terminallerinin direktörlüğü görevini yürütüyordu. Gemicilik alanında faaliyet gösteren birçok şirkette İcra Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Hoffman aynı zamanda DFDS’nin Kiel’de yer alan Baltık Denizi acentelerinin yönetimini yürütüyordu.

DFDS Denizcilik Bölüm Başkanı Peder Gellert Pedersen,“İki buçuk yıl boyunca görev yapacak olan Lars Hoffman’ın, DFDS Akdeniz İş Birimi’ndeki yetenekli ve kendini işine adamış çalışma arkadaşlarımızla birlikte DFDS Akdeniz İş Birimi’nin işlerini başarıyla büyüterek, elde ettiğimiz sonuçları iyileştireceğine ve Türkiye’deki müşteri ve çalışma arkadaşlarımız için değer yaratacağına inancımız tam. Lars’a yeni görevinde başarılar diliyoruz” dedi.

