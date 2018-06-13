DHA Finans yayında

İstanbul, 13 Haziran (DHA) - Deneme sürümü testlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından, "DHA Finans" yayınlarına başladı.

DHA Finans aboneleri, haberlerden, favori endekslere, finansal takvimlerden, döviz kurlarına ve analizlere kadar, ekonomi dünyasından herşeye bir arada DHA Finans ekranlarından erişilebiliyor ve kişiselleştirebildikleri paneli sayesinde tüm ekonomi dünyasını kolayca izleyebiliyorlar.

DHA Finans (www.dhafinans.com.tr) aboneleri ayrıca, mobil ve web versiyonları ile ister cepten, ister web'den Türkiye ve dünya piyasalarını yakından izleyebiliyor, son dakika haberlere gerçek zamanlı olarak ulaşabiliyorlar.

