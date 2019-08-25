DHL Express, İstanbul Havalimanı'nda 135 milyon avroluk yatırım yaptı

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILDIZ - Uluslararası hızlı hava taşımacılığı şirketi DHL Express Türkiye'nin Üst Yöneticisi (CEO) Claus Lassen, "İstanbul Havalimanı'nda 135 milyon avroluk yatırım yaptık ve 42 bin metrekarelik bir alana sahibiz." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Lassen, DHL Express olarak Türkiye'de çok iyi olduklarını söyledi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yatırımlarının bulunduğunu, İstanbul Havalimanı'nda da 135 milyon avroluk yatırım yaptıklarını belirten Lassen, "İstanbul Havalimanı'nda 42 bin metrekarelik bir alana sahibiz. Orada büyük bir tesisimiz var ve tam otomasyona sahip bir operasyon merkezi." açıklamasında bulundu.

Lassen, Türkiye'nin dünyada merkezi bir yerde olduğunu, kendilerin de Orta Doğu ve diğer ülkelere Türkiye üzerinden hizmet vermeyi amaçladıklarını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul, çok iyi bir lokasyonda. Çoğu yere 2-3 saat uzaklıkta ve bu mükemmel bir şey. Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'ya Türkiye üzerinden yakınız. Gerekli teknolojiye sahibiz. Kapasitemiz bir 40 bin metrekarelik alana daha yeter. Eğer büyümemiz gerekirse bunu yaparız.