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DHL GTB Endeksi: Dünya ticareti ivme kaybediyor

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2019 11:08 | Son Güncelleme

DHL Global Ticaret Barometresi Endeksi, Eylül'de 1.0 puan gerileyerek 47’ye düştü.

DHL GTB Endeksi: Dünya ticareti ivme kaybediyor

İstanbul, 15 Ekim (DHA) - DHL Global Ticaret Barometresi Endeksi, Eylül'de 1.0 puan gerileyerek 47’ye düştü. Endeks değerinin 50 puanın üzerinde olması pozitif bir büyüme tahmini anlamına geliyor.
DHL'den yapılan açıklamaya göre, bBu durum küresel ticaretin önümüzdeki üç ayda ivme kaybetmeye devam edeceğini gösterse de, tüm ülke endekslerinin 50 puan civarında seyretmesi aşağı yönlü eğilimin zayıfladığını gösteriyor. GTB endeksinin 8 puan düştüğü Haziran ayındaki güncellemeden bu yana, aşağı yönlü eğilim fark edilir ölçüde yavaşladı.
Açıklamada, "Ticarette yavaşlama neredeyse tüm GTB ülkelerine yayılmış durumda; 7 ülkeden 5’i şu anda negatif bölgede yer alıyor. Bu durumun temel nedeni, global hava ticaretinin 4 puan kaybederek 45 puana gerilemesi olarak görünürken, global deniz ticareti 48 puanda sabit kaldı" değerlendirmesi yapıldı.
DHL Express Türkiye CEO’su Claus Lassen, son öngörülere ilişkin değerlendirmesinde, "Dünya çapındaki ticari çekişmeler, alttan alta kızışmaya devam ediyor. Jeopolitik gerilimler belirsizliğe sebep oluyor. Arka planda bunlar olurken, global ticaret şaşırtıcı şekilde gelişmeyi sürdürüyor. DHL Global Ticaret Barometresi her ne kadar 47 puanlık endeks değeri ile biraz daha düşmüş olsa da dünya ticareti hâlâ yüksek seviyede kalmaya daha yatkın. Bu durum, küreselleşmenin devam edeceğine ve lojistik sektörünün gelecekte de küreselleşmeyi mümkün kılan kilit aktör olarak kalacağına dair kanaatimizi güçlendiriyor" dedi.
Açıklamaya göre;
- GTB endeksi, gerek haziran ayındaki son güncellemeye gerekse bileşenleri oluşturan 7 ülke ekonomisine kıyasla çok büyük farklılık göstermiyor.
- Bütün ülke endeksleri, büyüme eşiği kabul edilen 50 puan civarında konumlanıyor. Yedi ülkeden beşi, ufak miktarda negatif büyüme göstergeleri ile 50’nin hemen altında endeks değerleri kaydediyor.
- Barometre, önümüzdeki üç ayda yalnızca Birleşik Krallık ve Japonya için pozitif büyüme hızı öngörüyor (53 puan).
- Bir önceki çeyrekle yapılan kıyaslama, her iki ülkenin de ‘tahterevalli’ pozisyonunda olduğunu gösteriyor; Japon ticareti negatiften pozitif endekse geçerken, Birleşik Krallık’ın haziran ayından bu yana 3 puan gerilediği görülüyor.
- Süregiden Brexit belirsizliği nedeniyle Birleşik Krallık’ta, başta moda tüketim ürünleri, endüstriyel hammadde ve kara araçları ve parçaları olmak üzere pek çok endüstri sektöründe yaşanan yavaşlamanın ardından hem hava hem de deniz ticaretinde düşüş gerçekleşti.
- Japon ticaretinde ise, hazirandaki güncellemeden bu yana 3 puanlık bir yükselişle büyümenin hızlandığı görülüyor.
- Bu pozitif gelişmenin ardında esasen, Japonya’da, endüstriyel hammaddelerin güçlü bir büyüme görünümü sergilemesi ve buna bağlı olarak deniz ihracatının artması sonucu deniz ticaretinin canlanarak 6 puanlık artışla 55’e ulaşması yatıyor.
- Bunun dışında, son çeyrek, Japonya için bile oldukça durgun geçti ve diğer tüm sektörlerde daralma bekleniyor.
DHL GTB Endeksi değerlendirmesinde, "Çin ve ABD arasında içten içe kaynamaya devam eden ticari çekişme, ticari atmosferin genel olarak zayıflaması ile sonuçlanırken eylül ayında en olumsuz ticari görünümlerin ABD ve Çin’de gerçekleşmesine sebep oldu" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:
"Hazirandan bu yana oluşan 1 puanlık tırmanışa rağmen ABD ticaretinin küçülmeye devam etmesi ve 45 puanla negatif bölgede kalması bekleniyor.
"Bir önceki GTB güncellemesi ile kıyaslandığında ABD’nin hem hava hem de deniz ticareti görünümleri hemen hemen hiç değişmemiş durumda.
"Çin ticaretine ilişkin olarak ise GTB, 4 puanlık ılımlı bir düşüşle 45 seviyesinde öngörüde bulunuyor. Bu gelişmenin arkasında yatan ana unsur, geçtiğimiz üç ayda ciddi bir düşüşle 8 puan kaybederek 43’e inen Çin hava ticaretinin zayıf performansı.
"ABD ve Çin’in yanı sıra Güney Kore de genel görünümde yalnızca 45 endeks puanına sahip üçüncü ülke oldu. Geri kalan iki ülke olan Almanya ve Hindistan, sırasıyla 48 ve 49 puan kaydederek 50 puanlık eşik değerinin altına düştüler."
Ocak 2018’de hayata geçirilen DHL GTB, küresel ticaretin mevcut durumu ve gelecekteki gelişimine ilişkin ön göstergeler arasında sayılıyor. GTB, yapay zekanın yardımıyla değerlendirilen çok sayıda lojistik verisine dayanıyor. Yılda dört defa yayınlanan endeksin bir sonraki güncellemesi Kasım sonunda gerçekleştirilecek. (Grafik)

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