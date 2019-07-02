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DHL GTB Endeksi global ticarette daralmaya işaret etti

FİNANS HABERLERİ  | 02.07.2019 12:18 | Son Güncelleme

Dünya ticaretinin görünümünü ortaya koyan endeks DHL Global Ticaret Barometresi (GTB) Endeksi, Haziran itibarıyla Mart ayına göre 8.0 baz puan kaybederek ilk kez 50 puan barajının altına indi ve 48 puana geriledi.

DHL GTB Endeksi global ticarette daralmaya işaret etti

İstanbul, 2 Temmuz (DHA) - Dünya ticaretinin görünümünü ortaya koyan endeks DHL Global Ticaret Barometresi (GTB) Endeksi, Haziran itibarıyla Mart ayına göre 8.0 baz puan kaybederek ilk kez 50 puan barajının altına indi ve 48 puana geriledi. Ara ve ham ürünlerden elde edilen lojistik veriler, bu alandaki ticaret akışının önümüzdeki üç ayda az da olsa gerileme göstereceğine işaret ediyor.
Endeks değerinin 50 puanın üzerinde olması pozitif bir büyüme tahmini anlamına geliyor.
Bu düşüşte GTB’nin iki temel bileşeni olan hava ve konteynerize deniz ticaretindeki kayda değer azalma etkili oldu. Hava ticaretinin endeks değeri 6.0 baz puan gerileyerek 49’a, konteynerize deniz ticaretinin endeks değeri ise 8.0 baz puan gerileyerek 48’e düştü.
DHL Express Türkiye CEO’su Claus Lassen, endekse ilişkin değerlendirmesinde, ABD ve Çin arasında tansiyonun yükseldiği bir dönemde, 2019 yılı üçüncü çeyreği için global ticaret açısından hafif ölçekte olumsuz bir görünüm oluşmasının büyük sürpriz olmadığını belirterek, “Son GTB ölçümleri, neden ticari çekişmelerin hiçbir kazananının olamayacağını açıkça ortaya koyuyor. Bununla beraber, Almanya gibi bazı majör ekonomiler, pozitif ticari büyüme kaydetmeye devam ediyorlar. Yılbaşından bugüne kadar olan süreyi perspektife aldığımızda, dünya ticaretindeki büyüme yine de pozitif. Dolayısıyla, ticari büyümede yavaşlama olmakla birlikte, 2019’un toplamda pozitif bir yıl olacağı yönündeki öngörümüzün hala geçerli olduğunu söyleyebiliriz” dedi.
Endekse göre görünümü 11 baz puan düşerek 44’e gerileyen ABD en fazla kaybı yaşadı. Çin, kayıplar bakımından ikinci sıraya yerleşti ve yedi baz puanlık düşüşle 49 puana indi. Çin’in negatif görünümünde itici güç, çeşitli kategorilerde ithalatın düşmesine karşılık toplam ihracatta yalnızca çok ufak bir büyüme gerçekleşmesi oldu.
Almanya bir önceki çeyreğe göre birbaz puanlık bir düşüşle 52’ye inerken Hindistan 6.0 puan kaybetti ve 53 puanlık bir endeks görünümü elde etti. Birleşik Krallık ise iki baz puanlık artışla endeks değerini 52’te çıkardı.
Çin’in yanı sıra Doğu-Asya’daki Japonya ve Güney Kore ekonomileri de ticari ivmede düşüş gösterdi. Japonya’nın endeks değeri 7.0 baz puan düşerek 50 bandına yerleşti. Güney Kore, ticarî büyüme bakımından önümüzdeki üç ayda düşüş yaşayacağı tahmin edilen üçüncü GTB ülkesi oldu. Mart’ta 49 puana gelmesinin ardından üç baz puan kayıpla 46’ya geriledi. (Grafik)

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