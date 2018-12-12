İSTANBUL (AA) - Hepsiburada Uluslararası Grup Başkanı Emre Ekmekçi, e-ihracatın itici gücünün KOBİ'ler olduğunu belirterek, "İhracat yapan KOBİ'lerin, ürünlerinin hangi ülkelerde daha iyi satacağını detaylıca araştırmaları ve ülkelere göre doğru fiyatlama yapmaları gerekiyor." dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve World eCommerce Forum iş birliğiyle düzenlenen "DHL Uluslararası E-İhracat Konferansı", "E-İhracat Odaklı Yenilikçi Ekonomi" temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Konferans, e-ticaret, uluslararası ticaret, lojistik ve tedarik konularında uzman konuşmacılarla Türkiye’nin e-ihracat yol haritasına katkı sağlamayı ve e-ihracatla ilgili farkındalığı artırmayı hedefliyor. Hepsiburada Uluslararası Grup Başkanı Emre Ekmekçi, konferansta yaptığı konuşmada, e-ihracatın itici gücünün KOBİ'ler olduğunu belirterek, "İhracat yapan KOBİ'lerin, ürünlerinin hangi ülkelerde daha iyi satacağını detaylıca araştırmaları ve ülkelere göre doğru fiyatlama yapmaları gerekiyor." dedi.

İhracatçıların, ihracat yaptığı ülkenin hukukuna tabi olduğuna işaret eden Ekmekçi, e-ihracat yapan KOBİ'lerin uluslararası standartlarda paketleme yapması, gümrük ve vergi mevzuatına hakim olması ve hedef ülkelerin tüketici koruma yasalarına uygun ihracat yapması gerektiğini söyledi. Ekmekçi, hedef ülke dillerinde müşteriye hizmet verilmesinin de çok önemli olduğunu vurgulayarak, e-ihracatçı KOBİ'lerin, ihracat yapılan ülkelerin para birimlerinde tahsilat yapacak gerekli altyapıyı da kurması gerektiğini kaydetti. Türkiye için e-ticarette öncelikli pazarların Avrupa, Körfez ülkeleri, Kuzey Afrika, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu olduğunu belirten Ekmekçi, "Türkiye, coğrafi olarak 1 milyar nüfusa e-ihracatla hizmet verebilecek bir noktada. Türk ürünleri, bu bölgelerde Çin ürünlerine göre yüksek kaliteli olarak görülüyor. Türk markaları, bu bölgelerde ihracatçıların önünü açacak şekilde kaliteli olarak algılanıyor. Ayrıca, bölgede Türk dizileri ve müzikleri takip ediliyor. Dolayısıyla kültürel etkimiz de var." şeklinde konuştu.