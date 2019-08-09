"DHMİ Avrupa'daki en yoğun hava seyrüsefer hizmet sağlayıcılarından biri"

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, DHMİ'nin temmuz ayında 207 bin 518 uçuşla Avrupa'daki en yoğun hava seyrüsefer hizmet sağlayıcılarından biri olduğunu bildirdi.

Keskin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı verilerine göre temmuzda DHMİ'nin de aralarında bulunduğu Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcıları tarafından toplam 1,09 milyon uçuş gerçekleştirildiğini belirtti.

DHMİ'nin de temmuz ayında 207 bin 518 uçuşla Avrupa'daki en yoğun hava seyrüsefer hizmet sağlayıcılarından biri olduğuna dikkati çeken Keskin, şunları kaydetti:

"Bu yüksek yoğunluğa rağmen diğer tüm ülkelerde önemli gecikmeler meydana gelirken DHMİ'nin hizmet verdiği trafiklerde hiçbir gecikme yaşanmadı. Bu da Avrupa'nın en önemli hava seyrüsefer hizmet sağlayıcılarından biri olan kuruluşumuzun ne kadar verimli çalıştığını gösteriyor."

