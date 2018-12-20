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DHMİ işlettiği havalimanlarında dış hat yolcu başına güvenlik ücreti alacak

FİNANS HABERLERİ  | 20.12.2018 09:37 | Son Güncelleme

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), işlettiği havalimanlarından dış hat uçuşlarında 1 Ocak 2019 yılından itibaren, her bir yolcu başına "1 ile 3 euro" arasında güvenlik ücreti alacak.

Gökhan Artan / İstanbul, 20 Aralık (DHA) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), işlettiği havalimanlarından dış hat uçuşlarında 1 Ocak 2019 yılından itibaren, her bir yolcu başına "1 ile 3 euro" arasında güvenlik ücreti alacak.

Yolcu güvenlik ücreti, hava yolu taşıyıcıları tarafından DHMİ’ye ödenecek. Havayolu şirketlerinin bilet fiyatlarına ücreti yansıtması bekleniyor. Ücretlendirmede; hava taşıyıcıları ya da anlaşma yaptıkları yer hizmet kuruluşlarının DHMİ'ye vereceği Yolcu ve Yük Bildirimi veya diğer ilgili belgelerdeki beyanları esas alınacak. Adana, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kayseri ve Trabzon havalimanlarındaki dış hat yolcusu için belirlenen güvenlik ücreti her bir yolcu başına 3 euro olarak belirlendi.

Dış hat uçuşlarında 1 euro alınacak havalimanları şöyle

Adıyaman, Ağrı, Amasya Merzifon, Balıkesir Koca Seyit, Batman, Bingöl, Bursa Yenişehir, Çanakkale, Denizli Çardak, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Kapadokya, Kars, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Muş, Ordu Giresun, Samsun Çarşamba, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa GAP, Şırnak, Tekirdağ Çorlu, Tokat, Uşak, Van ve yıl içinde dış hat trafiğine açılacak havalimanları için ise dış hat yolcuları için 1 euro olarak ücretlendirildi.

2019 otopark tarifesi de belli oldu

Havalimanlarında DHMİ tarafından kiraya verilen / işletilen otoparklarda uygulanacak 2019 tarifesi de belirlendi.

Adana ve Trabzon Havalimanları Otopark Tarifesi şöyle:

Otomobil, Pikap, Minibüs: 0-1 saat 11.50 TL, 1-3 saat 7 TL, 3-6 saat 24 TL, 6-12 saat 26.50TL, 12-24 saatleri 37 TL

Midibüs, Otobüs, Kamyon, Kamyonet:0-1 saat 17 TL,.1-3 saat 24 TL,.3-6 saat 30 TL,.6-12 saat 37TL,.12-24 saat 50.50 TL

Motor, Motosiklet: 0-1 saat 5.50 TL, 1-3 saat 8.50 TL, 3-6 saat 11 TL, 6-12 saat 12 TL, 12-24 saat 18.50 TL

Erzurum, Gaziantep, Batman, Denizli Çardak, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, Kars, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Ordu Giresun, Samsun Çarşamba, Sivas, Şanlıurfa GAP ve Van Havalimanları Otopark Tarifesi:

Otomobil, Pikap, Minibüs: 0-1 saat 8.50 TL, 1-3 saat 9.50 TL, 3-6 saat 12 TL, 6-12 saat 17 TL, 12-24 saatleri 24 TL

Midibüs, Otobüs, Kamyon, Kamyonet: 0-1 saat 9.50 TL,.1-3 saat 11.50 TL,.3-6 saat 17 TL,.6-12 saat 24 TL,.12-24 saat 32 TL

Motor, Motosiklet: 0-1 saat 4 TL, 1-3 saat 5.50 TL, 3-6 saat 6 TL, 6-12 saat 9 TL, 12-24 saat 11.50 TL

Diğer Havalimanları Otopark Tarifesi:

Otomobil, Pikap, Minibüs: 0-1 saat 5.50 TL, 1-3 saat 8.50 TL, 3-6 saat 9.50 TL, 6-12 saat 15 TL, 12-24 saatleri 18.50 TL

Midibüs, Otobüs, Kamyon, Kamyonet:0-1 saat 8.50 TL, 1-3 saat 9.50 TL, 3-6 saat 16 TL, 6-12 saat 18.50 TL, 12-24 saatleri 24 TL

Motor, Motosiklet: 0-1 saat 3 TL, 1-3 saat 4 TL, 3-6 saat 5 TL, 6-12 saat 7 TL, 12-24 saatleri 9.50 TL

Otoparklara kimler ücret vermeyecek

Otoparktan zorunlu giriş yapılarak terminale geçilebilen havalimanlarında, otoparkta ilk 15 dakika ücretsiz. Kapalı otoparklarda tarifenin yüzde 20 fazlası uygulanır. Otomatik giriş

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