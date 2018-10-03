DHMİ: İstanbul Yeni Havalimanı’na taşınma 30-31 Aralık'ta

Gökhan Artan / İstanbul, 3 Ekim (DHA) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, 29 Ekim'de resmi açılışı yapılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı'na taşınmayla ilgili havayolları da dahil havacılık kuruluşlarını toplantıya çağırdı.
Toplantıyla ilgili yazıda, İstanbul Yeni Havalimanı’nın 29 Ekim'de törenle açılışının yapılmasının ardından, 30-31 Ekim tarihlerinde yapılması öngörülen “Big Bang” usulü ile taşınmanın, 30-31 Aralık 2018 tarihlerinde yapılacağı, "aradaki sürecin entegre terminal tesislerinin testleri" için kullanılacağı belirtildi. (Fotoğraflı)
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