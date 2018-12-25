FİNANS

DHMİ'den "sefer iptallerine" karşı uyarı

FİNANS HABERLERİ  | 25.12.2018 22:57 | Son Güncelleme

DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak: - "Yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle zaman zaman sefer iptalleri meydana geldiğinden, yolcularımızın havalimanına gitmeden önce bilet aldıkları hava yolu şirketini aramalarında yarar bulunmaktadır"

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, "Yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle zaman zaman sefer iptalleri meydana geldiğinden, yolcularımızın havalimanına gitmeden önce bilet aldıkları hava yolu şirketini aramalarında yarar bulunmaktadır." açıklamasını yaptı.

Ocak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kötü hava koşullarının etkili olduğu havalimanlarında kar mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.

DHMİ Genel Müdürü Ocak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle zaman zaman sefer iptalleri meydana geldiğinden yolcularımızın havalimanına gitmeden önce bilet aldıkları hava yolu şirketini aramalarında yarar bulunmaktadır. Tüm yolcularımıza iyi yolculuklar diliyorum."

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