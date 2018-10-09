FİNANS

DHMİ'den toplam 3 bin 504 güvenlikçi alımı için ihale

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 09:16 | Son Güncelleme

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(DHMİ) Özel Güvenlik Hizmet Alımı işi için ihaleye çıktı.

Gökhan Artan / İstanbul, 9 Ekim (DHA) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(DHMİ) Özel Güvenlik Hizmet Alımı işi için ihaleye çıktı. DHMİ ve bünyesinde bulunan havalimanları ile bu havalimanlarına bağlı Seyrüsefer Yardımcı İstasyonlarına 01 Ocak 2019-31 Aralık 2020 tarihleri arasında toplam 3 bin 504 personelle Özel Güvenlik Hizmet Alımı işi için ihaleye çıkıldı. Hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile 1 Kasım da yapılacak.
Çalışanların görevlendirelecekleri yerler:
Adana Havalimanı ve Bahçe Akçadağ Radar İstasyonu
Adıyaman Havalimanı
Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı ve Radar İstasyonu
Amasya Merzifon Havalimanı ve Tavşandağı Radar İstasyonu
Atatürk Havalimanı
Balıkesir Koca Seyit Havalimanı
Batman Havalimanı ve Batman Beşiri Radar İstasyonu
Bingöl Havalimanı
Bursa Yenişehir Havalimanı ile Yalova VOR İstasyonu ve Şahintepe VOR İstasyonu
Çanakkale Havalimanı ve Biga VOR İstasyonu
Muğla Dalaman Havalimanı ve Nuri Baba SSR Hv.Radar İstasyonu
Denizli Çardak Havalimanı
Diyarbakır Havalimanı
Elazığ Havalimanı ve Harput VOR İstasyonu
Erzincan Havalimanı ve Karadağ Radar ile Refahiye VOR İstasyonu
Erzurum Havalimanı ve Kargapazarı Radar ile Erzurum Vor İstasyonu
Gaziantep Havalimanı
Genel Müdürlük / Ankara
Gökçeada Havalimanı / Çanakkale
Hatay Havalimanı
Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı
Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı
Kahramanmaraş Havalimanı
Kars Harakani Havalimanı
Kastamonu Havalimanı ve İnebolu VOR / DME ile İnebolu Mode-S SSR İstasyonu
Kayseri Havalimanı
Konya Havalimanı ve Ermenek Yumrutepe ile Mut SSY İstasyonu
Malatya Havalimanı ve Malatya VOR İstasyonu
Mardin Havalimanı
Muğla Milas Bodrum Havalimanı ve Küçük Sungurtepe Radar İstasyonu
Muş Havalimanı
Nevşehir Kapadokya Havalimanı
Isparta Süleyman Demirel Havalimanı
Samsun Çarşamba Havalimanı
Siirt Havalimanı ve Gökçebağ VOR İstasyonu
Sinop Havalimanı
Sivas Nuri Demirağ Havalimanı ve Gemerek SSY İstasyonu
Şanlıurfa GAP Havalimanı ve Eski Şanlıurfa Havalimanı ile Korçik SSR Radar İstasyonu
Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı
Tekirdağ Çorlu Havalimanı
Tokat Havalimanı
Trabzon Havalimanı ve Akçaabat Üzümlü Radar İstasyonu
Van Ferit Melen Havalimanı
Ordu Giresun Havalimanı
Ankara Esenboğa Havalimanı
Antalya Havalimanı

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