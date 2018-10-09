DHMİ'den toplam 3 bin 504 güvenlikçi alımı için ihale

Gökhan Artan / İstanbul, 9 Ekim (DHA) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(DHMİ) Özel Güvenlik Hizmet Alımı işi için ihaleye çıktı. DHMİ ve bünyesinde bulunan havalimanları ile bu havalimanlarına bağlı Seyrüsefer Yardımcı İstasyonlarına 01 Ocak 2019-31 Aralık 2020 tarihleri arasında toplam 3 bin 504 personelle Özel Güvenlik Hizmet Alımı işi için ihaleye çıkıldı. Hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile 1 Kasım da yapılacak.

Çalışanların görevlendirelecekleri yerler:

Adana Havalimanı ve Bahçe Akçadağ Radar İstasyonu

Adıyaman Havalimanı

Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı ve Radar İstasyonu

Amasya Merzifon Havalimanı ve Tavşandağı Radar İstasyonu

Atatürk Havalimanı

Balıkesir Koca Seyit Havalimanı

Batman Havalimanı ve Batman Beşiri Radar İstasyonu

Bingöl Havalimanı

Bursa Yenişehir Havalimanı ile Yalova VOR İstasyonu ve Şahintepe VOR İstasyonu

Çanakkale Havalimanı ve Biga VOR İstasyonu

Muğla Dalaman Havalimanı ve Nuri Baba SSR Hv.Radar İstasyonu

Denizli Çardak Havalimanı

Diyarbakır Havalimanı

Elazığ Havalimanı ve Harput VOR İstasyonu

Erzincan Havalimanı ve Karadağ Radar ile Refahiye VOR İstasyonu

Erzurum Havalimanı ve Kargapazarı Radar ile Erzurum Vor İstasyonu

Gaziantep Havalimanı

Genel Müdürlük / Ankara

Gökçeada Havalimanı / Çanakkale

Hatay Havalimanı

Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı

Kahramanmaraş Havalimanı

Kars Harakani Havalimanı

Kastamonu Havalimanı ve İnebolu VOR / DME ile İnebolu Mode-S SSR İstasyonu

Kayseri Havalimanı

Konya Havalimanı ve Ermenek Yumrutepe ile Mut SSY İstasyonu

Malatya Havalimanı ve Malatya VOR İstasyonu

Mardin Havalimanı

Muğla Milas Bodrum Havalimanı ve Küçük Sungurtepe Radar İstasyonu

Muş Havalimanı

Nevşehir Kapadokya Havalimanı

Isparta Süleyman Demirel Havalimanı

Samsun Çarşamba Havalimanı

Siirt Havalimanı ve Gökçebağ VOR İstasyonu

Sinop Havalimanı

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı ve Gemerek SSY İstasyonu

Şanlıurfa GAP Havalimanı ve Eski Şanlıurfa Havalimanı ile Korçik SSR Radar İstasyonu

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı

Tekirdağ Çorlu Havalimanı

Tokat Havalimanı

Trabzon Havalimanı ve Akçaabat Üzümlü Radar İstasyonu

Van Ferit Melen Havalimanı

Ordu Giresun Havalimanı

Ankara Esenboğa Havalimanı

Antalya Havalimanı

