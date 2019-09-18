Dicle EDAŞ borcunu ödemeyen sulama birliklerine elektrik vermeyecek

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ), Şanlıurfa'da 25 sulama birliğinin şirketine olan borcunun 464 milyon 403 bin 374 liraya ulaştığını ve borçlu birliklere ödeme yapıncaya kadar elektrik verilmeyeceğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, Dicle EDAŞ'ın bölgede 2 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdiği belirtildi.

Şirketin, Türkiye ortalamasının üzerindeki kayıt dışı elektrik tüketiminin yanı sıra ödenmeyen borçlar nedeniyle faaliyetlerini yerine getirmekte zorlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı belediyelerin uzun süredir ödemediği içme suyu pompa istasyonlarına ait milyonlarca liralık borcun ardından, bölgedeki birçok sulama birliğinin ödenmeyen elektrik borcunun da neredeyse yarım milyar liraya ulaştığı belirlendi. Alınan bilgiye göre, elektrik borcu bulunan sulama birliklerinin tamamı Şanlıurfa’da bulunuyor. Buradaki 25 sulama birliğinin güncel toplam borcu 464 milyon 403 bin 374 lira. Bu durum sürdürülemez. Önümüzdeki sezon borcunu ödemeyen birliklere kesinlikle elektrik enerjisi verilmeyecek."

