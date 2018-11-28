Dicle EDAŞ kaçak elektrikle mücadelede destek istedi

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) kaçak elektrikle mücadelede vatandaş ve sivil toplum kuruluşlarından (STK) destek talep etti.

Şirketten yapılan açıklamada, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrikle ısınma ve kaçak kullanım nedeniyle tüketimin çok yükseldiği ve şebekede ciddi arızalar yaşandığı belirtildi.

İlçeye enerji sağlayan ana merkezlerdeki 5 kesici ölçü hücresi ve 7 trafonun kapasitesinin üstündeki yükü taşıyamayarak yandığı ifade edilen açıklamada, aşırı ısınma yüzünden birçok noktada iletkenlerin kopması nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşandığı vurgulandı.

Kesintilerin sona ermesi ve tekrarlanmaması için ilçe halkı ve çeşitli STK'lardan destek istendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Elektrik kesintilerini gündeme getiren STK'lar ve vatandaşların sorunun temel sebebinin kaçak elektrik kullanımı ve ısınma nedeniyle gerçekleşen aşırı tüketim olduğunu bilmelerini istiyoruz. Sadece Viranşehir’de tüketim 15 gün öncesine göre bir anda 2,5 kat artmış durumda. Bu öngörülebilir, sürdürülebilir bir durum değil. Aşırı yüke dayanamayan trafolarımız yanmakta, iletkenlerimiz kopmakta. Bu durumun yaşanmaması için kesinlikle elektrikle ısınmanın önüne geçilmesi ve kaçak kullanımdan vazgeçilmesi gerekmektedir. İlçeye doğal gaz akışı sağlanıncaya kadar STK'ların ve bu işe kafa yoran insanların duyarlılık göstererek, kaçak elektrik kullanımı ve israfın önlenmesi konusunda şirketimize gerekli desteği sunmalarını bekliyoruz."

Dicle EDAŞ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta elektrik dağıtım hizmeti veriyor.

