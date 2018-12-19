FİNANS

Dicle EDAŞ, sınırdaki Mehmetçik'e hizmet götürüyor

FİNANS HABERLERİ  | 19.12.2018 13:54 | Son Güncelleme

Dicle EDAŞ, sınırdaki Mehmetçik'e hizmet götürüyor

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'nin (Dicle EDAŞ) sorumluluk bölgesinde yer alan Suriye ve Irak sınırında güvenliği sağlayan askeri üs bölgelerine kesintisiz elektrik sağlamak için çalışmalarını aksatmadan sürdürdüğü bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Dicle EDAŞ'ın, Irak sınırına sıfır noktada bulunan Şırnak'ın Uludere ilçesindeki 2 bin 800 rakımlı askeri üs bölgesinde yaşanan arızayı gidermek için yoğun kar yağışına rağmen çalışmalarına devam etttiği kaydedildi.

Araç ile gidilebilecek son noktaya kadar giden ekiplerin bu noktadan sonra yola kar yağışı nedeniyle yaya devam ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mehmetçik'in güvenlik amacıyla eşlik ettiği Dicle Elektrik ekibi, 2 metreyi bulan karda zorlu bir yolculuğun ardından üs bölgesine ulaşarak gerekli onarımları yaptı. Kar yağışına rağmen Dicle EDAŞ, sorumluluk bölgesinde yer alan Suriye ve Irak sınırında sınır güvenliğini sağlayan askeri üs bölgelerine kesintisiz elektrik enerjisi sağlamak için çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Söz konusu bölgedeki elektrik şebekesinde zaman zaman iletken kopması, şebekeyi koruyan parafudr elemanlarına yıldırım isabet etmesi, yer altı kablo hasarı gibi sebeplerden dolayı birtakım arızalar yaşanıyor. Sınıra sıfır noktada bulunan bu üs bölgesinde kopan iletken, bölgeye ulaşan ekipler tarafından onarılıyor. Kar ve tipinin açılan yolları kısa sürede yeniden kapatmasına rağmen ekipler büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürüyor."

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Dicle EDAŞ Dicle elektrik Dicle Elektrik Dağıtım AŞ

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