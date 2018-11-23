FİNANS

Dicle EDAŞ'ın kaçak elektrikle mücadelesi devam ediyor

FİNANS HABERLERİ  | 23.11.2018 11:56 | Son Güncelleme

Dicle EDAŞ'ın kaçak elektrikle mücadelesi devam ediyor

ANKARA (AA) – Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) tarafından, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Kaymakamlık, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü’nün çalışmaları sonucunda kaçak elektrik kullanımını önleme özelliğiyle bilinen 37 adet "Alçak Gerilim Otomasyon Panosu"nu (ASOP) tahrip eden 3 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Dicle EDAŞ'ın kaçak elektrikle mücadele kapsamında ilçede kurduğu 37 adet ASOP’un Akpınar ve Fırat mahallelerinde yakılarak veya kırılarak kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

Kaçak kullanım önlenmedikçe kesintisiz ve kaliteli enerji arzı mümkün olmayacağı belirtilen açıklamada, "Geliştirdiğimiz 3K (Kayıpsız, Kesintisi, Kaliteli) Enerji Projesi sadece Bismil değil tüm bölgede uygulamaya koyuyoruz. Burada Kaymakamlık, Adliye ve Emniyet birimlerinin enerji yatırımlarına saldıranlara karşı gösterdikleri kararlı davranış, kesintisiz enerji alma beklentisinde olan ilçe halkı gibi şirketimizi de sevindirmiştir. İlçe halkı adına kendilerine teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullandı.

Dicle EDAŞ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta elektrik dağıtım hizmeti veriyor.

BİLİMSEL OLARAK KANITLANDI; Bu şehirlerde daha uzun ve sağlıklı yaşıyorlarBİLİMSEL OLARAK KANITLANDI; Bu şehirlerde daha uzun ve sağlıklı yaşıyorlar
Çalışanlar dijital geleceğe hazır değil!Çalışanlar dijital geleceğe hazır değil!
Adana sebze halinde soğanın kilosu 2,5 TLAdana sebze halinde soğanın kilosu 2,5 TL
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bismil Dicle EDAŞ Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Diyarbakır kaçak elektrik

En Çok Okunan Haberler

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

Motorine 13 kuruş indirim geldi

Motorine 13 kuruş indirim geldi

Araç sahipleri dikkat! Benzine bir indirim daha geldi

Araç sahipleri dikkat! Benzine bir indirim daha geldi

Fiyatı yüzde 100 zamlanan tuvalet kağıdında büyük oyun

Fiyatı yüzde 100 zamlanan tuvalet kağıdında büyük oyun

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tepe Home’da, sadece üç gün sürecek ‘Mobilya Şöleni’ aklınızı başınızdan alacak

Tepe Home’da, sadece üç gün sürecek ‘Mobilya Şöleni’ aklınızı başınızdan alacak

Bakan Pakdemirli: 490 milyon TL'lik destekleme ödemelerine başlıyoruz

Bakan Pakdemirli: 490 milyon TL'lik destekleme ödemelerine başlıyoruz

Çalışanlar dijital geleceğe hazır değil!

Çalışanlar dijital geleceğe hazır değil!

Adana sebze halinde soğanın kilosu 2,5 TL

Adana sebze halinde soğanın kilosu 2,5 TL

Büyük taşınma yaklaştı İstanbul Havalimanı için iş ilanları arttı

Büyük taşınma yaklaştı İstanbul Havalimanı için iş ilanları arttı

TMSF'den satılık 7 uçak:Toplam muhammen bedelleri 2 milyon 750 bin TL

TMSF'den satılık 7 uçak:Toplam muhammen bedelleri 2 milyon 750 bin TL

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.