FİNANS

Dicle EDAŞ'tan "arızalara bireysel müdahale etmeyin" uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 25.12.2018 10:17 | Son Güncelleme

Dicle EDAŞ'tan "arızalara bireysel müdahale etmeyin" uyarısı

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ), abonelerini elektrik tüketimindeki ani artıştan kaynaklanan arızlarda bireysel müdahalede bulunmamaları konusunda uyardı ve arıza durumunda 186 numaralı çağrı merkezinden yardım istenilmesi gerektiğini bildirdi.

Dicle EDAŞ'tan yapılan açıklamada, havaların soğuması sonucu elektriğin ısınmada kullanılmasıyla Batman'da ekim ayında günlük 3 milyon kilovatsaat olan elektrik tüketiminin aralıkta 7 milyon kilovatsaate yükseldiği belirtildi.

Elektrik tüketimindeki ani artışın arızaları da beraberinde getirdiği ifade edilen açıklamada, tüketicilerin daha büyük ve kalıcı şebeke arızalarına neden olmamaları için bireysel müdahalelerden kaçınmaları istendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle EDAŞ İl Müdürü Yusuf Açar, aşırı yüklenmeden kaynaklanan trafo, şalter ve sigorta arızalarını çözmek için ekiplerin bölgede 7/24 görev yaptığını aktardı.

Tüketicilerin şirketten yardım istemek yerine arıza gerekçesiyle trafo ve panoların kilitlerini kırarak, bilinçsizce müdahale ettiklerine dikkati çeken Açar, "Trafo ve panolara asla müdahale edilmemesi gerekiyor. İhbarda bulunulması halinde, arıza bakım onarım ekiplerimiz en kısa zamanda gerekli müdahalede bulunacaktır. Zaman zaman trafolar, aşırı yükten dolayı çok daha büyük bir hasar yaşanmaması için kendisini koruma amacıyla devreden çıkıyor. Biraz sabırlı olunursa birçok arıza daha fazla büyümeden, uzun saatler sürmeden ve en önemlisi de kimsenin hayatı tehlikeye sokulmadan ekiplerimiz tarafından giderilecektir." ifadelerini kullandı.

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