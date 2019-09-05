FİNANS

Dicle EDAŞ'tan Batman'daki elektrik kesintilerine ilişkin açıklama

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2019 09:59 | Son Güncelleme

Dicle EDAŞ'tan Batman'daki elektrik kesintilerine ilişkin açıklama

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) tarafından Batman'da sürekli bir elektrik kesintisinin söz konusu olmadığı belirtilerek, "Halkın sıkıntı yaşamaması için belli saatlerde Batman’daki içme suyu pompa istasyonlarına elektrik enerjisi verilmeye devam edilmektedir. Yaşanan bu son durumun şirketimizden kaynaklanmadığını bir kez daha belirtmek isteriz." ifadeleri kullanıldı.

Şirketten yapılan açıklamada, Batman Belediyesi’ne ait sosyal medya hesaplarında Dicle EDAŞ'ın içme suyu pompa istasyonlarının elektriğini kestiğine yönelik açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun belirlediği yönetmelikler doğrultusunda Dicle EDAŞ yetkililerinin Batman Belediyesi ile birçok defa görüştüğü vurgulanan açıklamada, "Batman Belediyesi’nden yaklaşık 15 milyon liralık alacağımız bulunmaktadır. Bunun yaklaşık yarısı son 8 aylık döneme aittir." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, son olarak dün yapılan görüşmede Batman Belediyesi’ne faturalarını ödeyebilmesi için makul bir ödeme planı sunulduğu kaydedilerek, "Batman Belediyesi borcunu ödemeye yanaşmamıştır. Şirketimiz, saygıdeğer Batmanlı vatandaşlarımızın hizmetindedir. Kentte sürekli bir kesinti söz konusu değildir. Halkın sıkıntı yaşamaması için belli saatlerde Batman’daki içme suyu pompa istasyonlarına elektrik enerjisi verilmeye devam edilmektedir. Yaşanan bu son durum şirketimizden kaynaklanmadığını bir kez daha belirtmek isteriz. Dicle Elektrik olarak Batman halkının bu sıkıntıları yaşamaması için belediyenin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini hatırlatıyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
batman Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş (DEDAŞ) elektrik içme suyu

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