FİNANS

Dicle EDAŞ’tan Cizre ve Silopi'ye 2018'de 10,8 milyon lira yatırım

FİNANS HABERLERİ  | 13.08.2018 15:01 | Son Güncelleme

Dicle EDAŞ’tan Cizre ve Silopi'ye 2018'de 10,8 milyon lira yatırım

ANKARA (AA) – Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) tarafından, 2018'de şirketin sorumluluk bölgesinde yer alan Şırnak’ın en büyük ilçeleri Cizre’ye 4 milyon lira ve Silopi’ye ise 6 milyon 800 bin lira toplam 10 milyon 800 bin lira yatırım yapıldığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Dicle EDAŞ'ın özelleştirmeden bu yana Cizre’ye 19 milyon 500 bin lira, Silopi’ye ise 17 milyon 900 bin lira olmak üzere toplamda 37 milyon 400 bin liralık yatırım gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, altyapıyı güçlendirmek ve tüketicilerine kesintisiz enerji verebilmek için gerçekleştirilen yatırımlar kapsamında şirketin, iki ilçede iletim hatlarını yer altına aldığı, yeni trafo ve dağıtım şebekesi kurduğu, şehir aydınlatmasını iyileştirdiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Dicle EDAŞ Şırnak İl Müdürü Murat Horoz, Cizre ve Silopi'de görüntü kirliliğine neden olan elektrik kablolarının yer altına alınmasıyla güç artışı sağlandığını ve enerji arzının daha güvenli hale geldiğini aktardı.

Enerji altyapısını iyileştirmeye ve yenilemeye dönük çalışmalarının 2018 yılı yatırım planı ve şirket hedefleri dahilinde devam ettiğini belirten Horoz, "Cizre’ye 4 milyon lirası 2018'de olmak üzere özelleştirme sürecinde yaptığımız yatırım miktarı 19,5 milyon lira gibi ciddi bir rakama ulaşmıştır. Silopi'ye ise 6,8 milyon lirası bu sene olmak üzere özelleştirme sonrasında toplam 17,9 milyon liralık yatırım yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Horoz, Cizre ve Silopi'deki altyapı çalışmalarının devam ettiğini de kaydetti.

PARTNERAsya'nın tuhaf insanları...Onları başka yerde aramayınAsya'nın tuhaf insanları...Onları başka yerde aramayın
Dicle Elektrik’ten 37.4 milyonluk yatırımDicle Elektrik’ten 37.4 milyonluk yatırım
Gürsoy Grup’tan Tataristan'a yatırımGürsoy Grup’tan Tataristan'a yatırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cizre Dicle EDAŞ Şırnak İl Müdürü Murat Horoz Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) Silopi şırnak

En Çok Okunan Haberler

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Kabul etmeyeceğiz!

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Kabul etmeyeceğiz!

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

SPK: Sermaye piyasalarının etkin işleyişi için tüm tedbirler alınmaktadır

SPK: Sermaye piyasalarının etkin işleyişi için tüm tedbirler alınmaktadır

'Mevduat çıkışı söz konusu değil'

'Mevduat çıkışı söz konusu değil'

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını açıkladı!

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dicle Elektrik’ten 37.4 milyonluk yatırım

Dicle Elektrik’ten 37.4 milyonluk yatırım

Gürsoy Grup’tan Tataristan'a yatırım

Gürsoy Grup’tan Tataristan'a yatırım

Altınyıldız Classics’in Kıbrıs’taki ilk mağazası Lefkoşa’da açıldı

Altınyıldız Classics’in Kıbrıs’taki ilk mağazası Lefkoşa’da açıldı

Kırıkkaleli iş insanı, 11 bin dolar ile yarım kilo altın bozdurdu

Kırıkkaleli iş insanı, 11 bin dolar ile yarım kilo altın bozdurdu

'Beyaz et, 8 ayda yüzde 200 zamlandı'

'Beyaz et, 8 ayda yüzde 200 zamlandı'

The Chain Stars’ın Türkiye konferansı gerçekleştirildi

The Chain Stars’ın Türkiye konferansı gerçekleştirildi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.