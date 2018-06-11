FİNANS

Dicle EDAŞ'tan Diyarbakır caddelerine 6 bin armatür montajı

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2018 09:38 | Son Güncelleme

Dicle EDAŞ'tan Diyarbakır caddelerine 6 bin armatür montajı

İSTANBUL (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) tarafından, elektrik şebekelerini yenileme çalışmaları kapsamında Diyarbakır caddelerine 6 bin armatür monte edildiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, özelleştirmeden sonra kentin enerji altyapısının yenilenerek güçlendirilmesi yönünde ciddi çalışmalar yapıldığı, Diyarbakır’da bu anlamda şu ana kadar 402 milyon 400 bin lira harcandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle EDAŞ Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka, şebekeyi güçlendirirken aydınlatma yatırımlarını da ihmal etmediklerini vurguladı.

Aydınlatma çalışmaları sırasında Diyarbakır'daki 101 kilometrelik orta refüje 3 bin 200 adet aydınlatma direği diktiklerini kaydeden Yaka, "Ayrıca 6 bin armatür kullanarak yeni kurulmakta olan yerleşim birimleri dahil şehrin tüm bulvar, cadde ve sokaklarını ışıl ışıl bir hale getirdik. Vatandaşlarımızın çalışmaları takdir etmesi bizim için gurur kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

Dicle EDAŞ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta elektrik dağıtım hizmeti veriyor.

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