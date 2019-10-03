FİNANS

Dicle EDAŞ'tan emniyet mesafesi ihlaline ilişkin açıklama

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2019 15:56 | Son Güncelleme

Dicle EDAŞ'tan emniyet mesafesi ihlaline ilişkin açıklama

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) tarafından elektrik nakil hatlarına çok yakın inşa edilen ve emniyet mesafesini ihlal eden yapıların can kaybına yol açtığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Batman ve Şırnak’ta binaların enerji nakil hatlarına olması gerekenden daha az mesafede inşa edilmesiyle emniyet mesafesinin ihlal edildiği belirtildi.

Bu nedenle son 2 günde elektrik akımına kapılan 3 kişiden 2’sinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, yaşanan bu üzücü kazaların yapılaşmalarda belirlenen emniyet mesafesine uyulmamasından kaynakladığı ifade edildi.

Yapılar inşa edilirken enerji nakil hattı ile yapı arasındaki emniyet mesafesinin korunması gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi.

"Emniyet mesafesi ile ilgili konu yönetmeliklerde açıkça yer almaktadır. Buna rağmen gerek vatandaşların konuyu dikkate almaması, gerek imar konusundan sorumlu birimlerin duyarsızlığı yüzünden enerji nakil hattına veya elektrik direklerine yapışık yapılar inşa ediliyor. Şirketimizin bilgisi dışında yapılan bu tür yapılaşmalar nedeniyle, son 2 günde yaşanan kazalar gibi oldukça üzücü. Hem vatandaşlarımızın, hem de imarla ilgili birimlerin bu konuda son derece duyarlı olması gerekiyor."

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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) emniyet mesafesini ihlal eden ve ölümlü kazalara neden olan yapı

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