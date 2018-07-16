Dicle EDAŞ'tan iş güvenliği eğitimi

İSTANBUL (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ), bünyesindeki 22 iş güvenliği uzmanına "Yangın Eğitici Eğitimi" ve "Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi" verdi.

Şirketten yapılan açıklamada, 2 gün süren eğitimde uzmanlara, Yükseköğretim Kurulu onaylı 1. Seviye "Yangın Eğitici Eğitimi" ve "Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi" verildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle EDAŞ İş Sağlığı ve Güvenliği Yöneticisi Mesut Karabulut, gerçekleştirilen eğitimlerle iş kazalarını sıfırlamayı hedeflediklerini ifade etti.

İş güvenliği uzmanlarına şirkete ait eğitim sahasında hem teorik hem de pratik eğitim verildiğini aktaran Karabulut, şunları kaydetti:

"Yüksekte çalışan personelin öz güveninin ve doğru çalışma bilgisinin artırılması çok önemli. Kural ve tedbirlere uyarak çalışıldığında iş verimi ve iş kalitesi de artıyor. Bu eğitimi alan uzmanlarımız, bilgilerini şirket bünyesinde sahada görev yapan yaklaşık 3 bin 500 saha çalışanına aktaracak."

Dicle EDAŞ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta elektrik dağıtım hizmeti veriyor.

