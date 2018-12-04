Dicle EDAŞ'tan Kayapınar'a 9 milyon liralık yatırım

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) tarafından Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Mayıs sonunda başlatılan 9 milyon liralık yatırımın tamamlandığı bildirildi.

Dicle EDAŞ'tan yapılan açıklamada, Metropol bölgesi ve Diclekent villalarını kapsayan söz konusu yatırımla bölgenin kurulu elektrik gücünün yüzde 43 oranında artırıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle EDAŞ Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka, 6 bin 700 abonenin yararlanacağı yatırımla bölgenin kurulu elektrik gücünün yüzde 43 oranında artırıldığını belirterek, "Bu yatırımla söz konusu bölgede 'Kayıpsız, Kesintisiz Kaliteli Enerji'yi hedefleyen 3K projesini de hayata geçirdik. Yatırım bölgesindeki 6 bin 700 abonemiz bundan böyle eskisinden çok daha kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi alabilecekler. Yatırım çalışmamız sırasında meskenden işyerine dönüşen Diclekent villaları da artan talebi karşılayacak modern bir şebeke yapısına kavuşturuldu." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu bölgede yaklaşık 6 aydır devam eden yatırımın 9 milyon liraya mal olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: