FİNANS

Dicle EDAŞ'tan Kayapınar'a 9 milyon liralık yatırım

FİNANS HABERLERİ  | 04.12.2018 11:04 | Son Güncelleme

Dicle EDAŞ tarafından Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Mayıs sonunda başlatılan 9 milyon liralık yatırımın tamamlandı

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) tarafından Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Mayıs sonunda başlatılan 9 milyon liralık yatırımın tamamlandığı bildirildi.

Dicle EDAŞ'tan yapılan açıklamada, Metropol bölgesi ve Diclekent villalarını kapsayan söz konusu yatırımla bölgenin kurulu elektrik gücünün yüzde 43 oranında artırıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle EDAŞ Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka, 6 bin 700 abonenin yararlanacağı yatırımla bölgenin kurulu elektrik gücünün yüzde 43 oranında artırıldığını belirterek, "Bu yatırımla söz konusu bölgede 'Kayıpsız, Kesintisiz Kaliteli Enerji'yi hedefleyen 3K projesini de hayata geçirdik. Yatırım bölgesindeki 6 bin 700 abonemiz bundan böyle eskisinden çok daha kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi alabilecekler. Yatırım çalışmamız sırasında meskenden işyerine dönüşen Diclekent villaları da artan talebi karşılayacak modern bir şebeke yapısına kavuşturuldu." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu bölgede yaklaşık 6 aydır devam eden yatırımın 9 milyon liraya mal olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dicle EDAŞ Diyarbakır İl Müdürlüğü tarafından Mayıs ayı sonunda başlatılan Kayapınar ilçesi Diclekent 75 Yol altı Metropol bölgesi AG-OG yeraltı tesis ve ASOP/BİSOP montaj yapım işi tamamlandı. Bu bölgede bulunan havai hatların tamamı yeraltına alındı. Eski iletim hatları toplanırken, atıl durumda kalan elektrik direkleri ise söküldü. Yatırım bölgesinde 15 adet yeni beton köşk binası kurularak 26 bin 750 megavoltamper gücünde trafo tesis edildi. Yatırım kapsamında ayrıca 150 adet alçak gerilim sayaç otomasyon panosunun montajı yapıldı. 28 kilometre alçak ve 59 kilometre orta gerilim yeraltı kablosu döşenerek, 2 adet kesici ölçü kabini binasında çalışma yapıldı."

Dicle EDAŞ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta elektrik dağıtım hizmeti veriyor.

Canlı yayında dehşet: Adamlar sana dokundu mu?Canlı yayında dehşet: Adamlar sana dokundu mu?
Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayında 20 bin adet arttıTrafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayında 20 bin adet arttı
Ispanak tarlada kaldıIspanak tarlada kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) Diyarbakır yatırım

En Çok Okunan Haberler

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

Motorine 8 kuruşluk indirim geliyor! Bu geceden itibaren geçerli

Motorine 8 kuruşluk indirim geliyor! Bu geceden itibaren geçerli

2050'nin dünyaya hükmedecek ekonomileri!

2050'nin dünyaya hükmedecek ekonomileri!

Dolar ne kadar? 4 Aralık dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 4 Aralık dolar kuru yorumları

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed'den yeni faiz arttırım kararı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Bakan Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Rus tur operatörlerinin flaş Türkiye kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dikenli salatalıktaki fiyat düşüşü beklentiyi karşılamıyor

Dikenli salatalıktaki fiyat düşüşü beklentiyi karşılamıyor

68 yıllık hayal gerçek oluyor, Salarha Tüneli'nde sona gelindi

68 yıllık hayal gerçek oluyor, Salarha Tüneli'nde sona gelindi

Prof. Black: "Deutschebank yeni bir küresel krizi tetikleyebilir"

Prof. Black: "Deutschebank yeni bir küresel krizi tetikleyebilir"

Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayında 20 bin adet arttı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayında 20 bin adet arttı

Ispanak tarlada kaldı

Ispanak tarlada kaldı

Hisarcıklıoğlu: Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlamdır

Hisarcıklıoğlu: Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlamdır

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.