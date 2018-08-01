Dicle Elektrik aydınlatma seferberliğini 60 günde tamamladı

İSTANBUL, (DHA) - SORUMLULUK bölgesindeki illerde enerji altyapısını yenilemek için yatırımlar yapan Dicle Elektrik, aydınlatma bakım çalışmalarına da devam ediyor. Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illeri ile onlara bağlı 49 ilçede yaklaşık 1 milyon 700 bin aboneye dağıtım hizmeti sunan enerji şirketi, son 2 ay içerisinde bölgesinde bulunan tüm armatürlerin kontrol ve bakımlarını gerçekleştirdi.

313 BİN ARMATÜR KONTROL EDİLDİ

Sorumluluk bölgesini oluşturan 61 bin 198 kilometrekarelik alanda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) ‘Hizmet Kalitesi’ ile ‘Müşteri Memnuniyeti’ yönetmelikleri çerçevesinde hizmet sunan Dicle Elektrik, gerçekleştirdiği çalışmalar ile bölgesindeki 313 bin armatürün tamamını kontrol etti.

Aydınlatma Kontrol ve Bakım ekipleri vasıtası ile yapılan kontroller sonunda; değişik nedenlerle yanmadığı belirlenen armatürlerin bir bölümü onarılarak faal hale getirilirken, bir kısmı da yenileri ile değiştirildi.