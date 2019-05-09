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Dicle Elektrik çalışan ve yöneticileri iftarda buluştu

FİNANS HABERLERİ  | 09.05.2019 11:38 | Son Güncelleme

Şirketin çalışanları ile yöneticilerinin bir araya geldiği ve bu yıl ilki Diyarbakır'da düzenlenen geleneksel ramazan buluşmasına bin 700 çalışan katıldı

İSTANBUL (AA) - Dicle Elektrik'in çalışanlar ile yöneticilerin bir araya geldiği geleneksel ramazan buluşmalarının ilki Diyarbakır'da düzenlendi.

Dicle Elektrik'in açıklamasına göre, dağıtım bölgesinde tamamına yakın kısmı bölge insanı olan 6 bin kişiye istihdam imkanı sağlayan şirket, her ramazan ayında olduğu gibi sorumluluk bölgesindeki illerin tamamında iftar programları gerçekleştiriyor.

Bu yılki buluşmaların ilki Diyarbakır'da gerçekleştirilirken, organizasyona Dicle Elektrik'i de bünyesinde barındıran Eksim Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Tivnikli ve Osman Arıoğlu, Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, Genel Müdür Murat Karagüzel, Teknoloji ve İnsan Kaynakları Başkanı Kürşad Karaman, Denetim Başkanı Cemal Çelik ve diğer yetkililer, il müdürleri ve bin 700'e yakın çalışan katıldı.

Programda konuşan Eksim Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tivnikli, yılın ilk iftarını Diyarbakır'da yaptıklarını belirterek, "İnşallah diğer illerimizde de iftarlarımızı yapacağız. Ramazan ayının sağlık, sıhhat, bereket getirmesini diliyorum. Vatanımıza milletimize huzur, sükunet getirmesini niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Dicle elektrik

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