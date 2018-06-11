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Dicle Elektrik Diyarbakır caddelerini 6 bin armatür ile aydınlatıyor

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2018 12:32 | Son Güncelleme

DİCLE Elektrik, elektrik şebekelerini yenileme ve iletim hatlarını yeraltına alma çalışmaları ile birlikte aydınlatma yatırımlarına da hız verdi.

Dicle Elektrik Diyarbakır caddelerini 6 bin armatür ile aydınlatıyor

İSTANBUL, (DHA)-DİCLE Elektrik, elektrik şebekelerini yenileme ve iletim hatlarını yeraltına alma çalışmaları ile birlikte aydınlatma yatırımlarına da hız verdi. Enerji şirketinin sorumluluğunda bulunan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ta yapılan aydınlatma çalışmaları ile birlikte geceleri cadde ve sokaklar pırıl pırıl oldu. Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürü Uğur Yaka çalışmalarıyla ilgili olarak kentin enerji altyapısı için 402 milyon 400 bin lira harcadıklarını belirterek, 6 bin armatür ile aydınlattıklarını söyledi.

Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürü Uğur Yaka, özelleştirmeden sonra kentin enerji altyapısının yenilenerek güçlendirilmesi yönünde ciddi çalışmalar yaptıklarına dikkat çekti. Bugüne kadar Diyarbakır’ın enerji altyapısı için 402 milyon 400 bin lira harcadıklarını hatırlatan Yaka, şebekeyi güçlendirirken aydınlatma yatırımlarına da hız verdiklerini söyledi. Yaka, ‘’Aydınlatma çalışmaları sırasında şehrimizdeki 101 kilometre orta refüje 3 bin 200 adet aydınlatma direği diktik. 6 bin armatür kullanarak yeni kurulmakta olan yerleşim birimleri dahil şehrin tüm bulvar, cadde ve sokaklarını ışıl ışıl bir hale getirdik. Vatandaşlarımızın çalışmaları takdir etmesi bizim için gurur kaynağıdır’’ dedi.

"İLÇELERDE DE AYDINLATMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Aydınlatma çalışmalarının en iyi görünebildiği yerler büyükşehir statüsünde bulunan Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin. Bu illerden Diyarbakır’da hızlı ve modern şehirleşme devam ederken, Dicle Elektrik Dağıtım, gelişmelerin gerisinde kalmadı. Kentin tarihi Sur ilçesinden, yeni kurulan Kayapınar ilçesine varıncaya kadar merkez ve diğer tüm ilçelerinde aydınlatma çalışmaları devam ediyor. Halkın memnuniyetini de olumlu yönde etkileyen bu çalışmaların yanı sıra aydınlatmaların denetim ve kontrolleri de gece-gündüz ayrımı olmaksızın düzenli olarak yapılıyor. Aydınlatma çalışmaları Diyarbakırlıları son derece memnun ederken, özellikle Ramazan ayında bulvar, cadde ve sokakların ışıl ışıl görünümü dikkatlerden kaçmıyor.

(FOTOĞRAF)

Dicle Elektrik Diyarbakır caddelerini 6 bin armatür ile aydınlatıyor

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