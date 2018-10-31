Dicle Elektrik Diyarbakır'da kışa hazır

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'nin, kışa hazırlık çalışmaları kapsamında, hizmet verdiği illerden Diyarbakır'da elektrik hattı, trafo ve dağıtım merkezlerinin bakımını gerçekleştirdiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, kış süresince abonelerin kesinti yaşamaması için hazırlanan "Kış Bakım Planı" çerçevesinde bakım onarım çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik İl Müdürü Uğur Yaka, kışa hazırlık çalışmaları kapsamında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tüketici hizmet kalitesi yönetmeliklerine uygun biçimde hazırladıkları "Kış Bakım Planı"nı devreye aldıklarını aktardı. Yaka, şunları kaydetti:

"Kesinti bildirimleriyle tüketicilerimize düzenli olarak duyurduğumuz bakım onarım çalışmaları kapsamında, il genelinde 740 kilometre orta ve 480 kilometre alçak gerilim olmak üzere toplam bin 220 kilometre uzunluğundaki iletim hattında gerekli bakım onarımı yaptık. Kış aylarında artacak talebi de göz önünde bulundurarak 733 trafo ve 208 dağıtım merkezinde gerekli bakım onarım çalışmalarını tamamladık. Ayrıca, 832 trafoda yük dengelemesi yaptık ve kullanım ömrünü tamamlamış 65 adet panoyu yenileriyle değiştirdik."