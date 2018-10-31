FİNANS

Dicle Elektrik Diyarbakır'da kışa hazır

FİNANS HABERLERİ  | 31.10.2018 10:04 | Son Güncelleme

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, kışa hazırlık çalışmaları kapsamında hizmet verdiği illerden Diyarbakır'da elektrik hattı, trafo ve dağıtım merkezlerinin bakımını tamamladı

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'nin, kışa hazırlık çalışmaları kapsamında, hizmet verdiği illerden Diyarbakır'da elektrik hattı, trafo ve dağıtım merkezlerinin bakımını gerçekleştirdiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, kış süresince abonelerin kesinti yaşamaması için hazırlanan "Kış Bakım Planı" çerçevesinde bakım onarım çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik İl Müdürü Uğur Yaka, kışa hazırlık çalışmaları kapsamında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tüketici hizmet kalitesi yönetmeliklerine uygun biçimde hazırladıkları "Kış Bakım Planı"nı devreye aldıklarını aktardı. Yaka, şunları kaydetti:

"Kesinti bildirimleriyle tüketicilerimize düzenli olarak duyurduğumuz bakım onarım çalışmaları kapsamında, il genelinde 740 kilometre orta ve 480 kilometre alçak gerilim olmak üzere toplam bin 220 kilometre uzunluğundaki iletim hattında gerekli bakım onarımı yaptık. Kış aylarında artacak talebi de göz önünde bulundurarak 733 trafo ve 208 dağıtım merkezinde gerekli bakım onarım çalışmalarını tamamladık. Ayrıca, 832 trafoda yük dengelemesi yaptık ve kullanım ömrünü tamamlamış 65 adet panoyu yenileriyle değiştirdik."

Yaka, şirketin, bakım onarım çalışmalarında teknolojik imkanlardan da azami ölçüde yararlandığına dikkati çekerek, "Şirketimiz bünyesinde bulunan termal kameralar, bu kapsamda etkin biçimde kullanılmaktadır. Termal kameralarla gerçekleştirdiğimiz arıza önleyici bakım onarım çalışmaları sırasında 203 noktada gerekli ölçümler yapılmış ve olası arızalar bu sayede belirlenerek, gerekli onarımlar yapılmıştır." ifadesini kullandı.

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bakım onarım Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Dicle Elektrik İl Müdürü Uğur Yaka Diyarbakır

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