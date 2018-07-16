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Dicle Elektrik İSG uzmanlarına, YÖK onaylı eğitim verildi

FİNANS HABERLERİ  | 16.07.2018 10:41 | Son Güncelleme

TEHLİKELİ iş kolu olarak kabul edilen enerji sektöründe hizmet sunan Dicle Elektrik bünyesinde görev yapan 22 İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı, şirkete ait özel eğitim alanında 2 gün boyunca YÖK onaylı “1.

Dicle Elektrik İSG uzmanlarına, YÖK onaylı eğitim verildi

İSTANBUL, (DHA)- TEHLİKELİ iş kolu olarak kabul edilen enerji sektöründe hizmet sunan Dicle Elektrik bünyesinde görev yapan 22 İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı, şirkete ait özel eğitim alanında 2 gün boyunca YÖK onaylı “1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi ve Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi” aldı.

Eğitim çalışmaları hakkında bilgi veren Dicle Elektrik İSG Yöneticisi Dr. Mesut Karabulut, gerçekleştirilen eğitimlerle iş kazalarını sıfırlamayı hedeflediklerini söyledi. Yapılan araştırmalar sonunda Türkiye'de en fazla iş kazalarına bağlı işçi ölümlerinin yüksekte çalışma yapılan işlerde yaşandığına değinen Dr. Karabulut, bu konuyu da içeren eğitimler hakkında şunları aktardı:

‘’Şirketimize ait eğitim sahasında 2 gün süren eğitimlerde iş güvenliği uzmanlarımıza pratik olarak demir, beton veya ağaç direklere güvenli biçimde tırmanma ve inme eğitimi verildi. Teorik olarak da yapılan çalışma sırasında alınması gereken tüm tedbirler hakkında bilgi verildi. Uzmanlarımıza ayrıca sahada veya çalışılan binada tedbirsizlik sonucu meydana gelebilecek iş kazaları ve yangınların önlenmesi, bunların yanı sıra can ve mal kayıplarının önlenmesi için neler yapılabileceği konularında teorik ve pratik eğitimler verildi. Yüksekte çalışan personelin özgüveninin ve doğru çalışma bilgisinin artırılması çok önemli. Kural ve tedbirlere uyarak çalışılması durumunda sağlığı korumakla birlikte iş verimi ve iş kalitesi de artıyor.’’

Dicle Elektrik İSG Yöneticisi Dr. Mesut Karabulut geniş ve zor bir coğrafyada, oldukça çetin şartlarda çalışan uzmanların, gece-gündüz demeden, canla-başla çalıştığına dikkat çekerken de ‘’Bu eğitimi alan eğitmenlerimiz, öğrendikleri bilgileri Dicle Elektrik bünyesinde sahada görev yapan yaklaşık 3 bin 500 saha çalışanına aktaracaklar. Böylece nitelikli eleman konusunda sıkıntı çeken bir ülke olmamıza rağmen bu tip eğitimlerle seviyemizi her geçen gün dünya standartlarına yükseltiyoruz’’ dedi.

(FOTOĞRAF)

Dicle Elektrik İSG uzmanlarına, YÖK onaylı eğitim verildiDicle Elektrik İSG uzmanlarına, YÖK onaylı eğitim verildi

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