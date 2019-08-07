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Dicle Elektrik, jandarmayla kaçak trafo operasyonu başlattı

FİNANS HABERLERİ  | 07.08.2019 09:49 | Son Güncelleme

Dicle Elektrik, jandarmayla kaçak trafo operasyonu başlattı

Dicle Elektrik'in kaçak elektrik kullanım oranının yüksek olduğu Şırnak'ın Silopi ilçesinde kaçak trafoların toplanması amacıyla jandarmayla birlikte çalışma başlattığı bildirildi.

Dicle Elektrik tarafından yapılan açıklamada, bölgede yaz aylarında yoğun klima kullanımıyla birlikte tarımsal sulamanın da elektrikle yapılmasının enerji kullanımını normalin üzerine çıkardığı belirtildi.

Tarımsal sulamada kayıt dışı trafolarla yapılan kaçak elektrik kullanımı zaman zaman dalgalanmalara ve istenmeyen elektrik arızalarına neden olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu durumun önüne geçmek için ise bölgedeki 6 ile dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, il ve ilçe merkezlerinin yanında kırsalda tarımsal sulama alanlarında kaçak elektrik kullanımını önlemek için sıkı bir çalışma yapıyor. Şırnak’ın Silopi ilçesinde de enerji kayıpları birimi ekipleri tarafından tarımsal sulama yapılan yerlerde borcunu ödemeyen aboneler ve kaçak elektrik kullananlarla ilgili bir çalışma başlatıldı. Ekipler, ilçeye bağlı Çiftlik Köyü'ne geldiklerinde, bazı kişiler çalışmaları engelleyince jandarmadan yardım istendi. Köye gelen jandarmanın ikna çabalarına rağmen bahse konu gruplar, Dicle Elektrik ekiplerinin tespit ettikleri kayıt dışı trafolara el koymasını engellediler. Bazı köylü kadınların ise kayıt dışı trafolara el konulmasını engellemek için hayatlarını adeta hiçe sayarak yaklaşık 13 metre yüksekliğindeki direklere çıktıkları görüldü. Direklere çıkan kadınlar Dicle Elektrik ekipleri ve jandarmanın uzun süre ikna çabalarına rağmen buradan inmediler. Sonunda herhangi bir kaza yaşanmaması için buranın elektrikleri kesildi. Kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu grupların araçları ve görevlileri taşlaması üzerine ise, jandarma tazyikli su ve biber gazı ile müdahalede bulundu."

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Dicle elektrik şırnak

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