Dicle Elektrik kablo test aracı sayısını 14’e yükseltti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yönetmelikleri doğrultusunda yatırım yapan Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesinde bulunan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’taki yatırım tutarını 2018 sonu itibariyle 1 milyar 600 milyon liraya çıkarmayı hedefliyor. Teknolojik yatırımların yanında gerek enerji arzında güvenliği sağlamak, gerekse enerji kalitesini artırmak için özellikle il merkezleri ile ilçelerde iletim hatlarını yeraltına alan firma, yaşanabilecek arızalara hızlı müdahale edebilmek için kablo test aracı filosunu büyüttü.

“Şehir merkezleri ve ilçelerimizde vatandaşa kesintisiz ve daha kaliteli enerji temini için iletim hatlarının yer altına alınması seferberliğimiz ile beraber yer altı şebekelerimizin işletme ve bakım kalitesini artırmak için donanımımızı artırıyoruz. EPDK’nın Hizmet Kalitesi Yönetmeliği’nde belirtilen kesinti süre ve sayılarını azaltmak, bunun yanı sıra müşterilerimize daha hızlı bir şekilde kesintisiz, kaliteli enerji verebilmek için tam donanımlı 9 adet kablo test aracı daha satın alarak, filomuzdaki araç sayımızı 14’e çıkarttık. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin gibi büyük illerimizde daha önce 1 olan kablo test aracı sayısı 2’şer ilave ile 3’e yükselirken, bu sayıyı Batman ve Siirt’te 2’ye çıkardık. Daha önce test aracımızın olmadığı Şırnak’a ise bir adet kablo test aracı tahsis ettik. Böylece kesintisiz enerji tedariğinde önemli bir adım daha atmış olduk."

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