Dicle Elektrik, Silopi Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulundu

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) kaçak elektrik kullanımını önlemek için kurulan panoların tahrip edildiği ve iş makinalarıyla çalışma alanlarının kapatıldığı gerekçesiyle Silopi Belediyesi yöneticileri hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Şirketten yapılan açıklamada, Silopi'de bugüne kadar kurulan 97 alçak gerilim sayaç otomasyon panosunun saldırılar sonucu tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

Dicle EDAŞ ile Silopi Belediyesi arasında tüketicilere kaliteli ve kesintisiz enerji verilmesi için yapılacak yatırımlarla ilgili 11 Aralık 2018’de protokol imzalandığı anımsatılan açıklamada, bu kapsamda yapılan çalışmaların, yeni belediye yönetimi tarafından "Eski yönetimi tanımıyoruz" denilerek engellenmeye başlandığı belirtildi.

Bunun üzerine Dicle EDAŞ, kaçak elektrik kullanımını önlemek için kurulan panoların tahrip edildiği ve iş makinalarıyla çalışma alanlarının kapatıldığı gerekçesiyle Silopi Belediyesi yöneticileri hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu