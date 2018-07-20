Dicle Elektrik Şırnak’ta pano montajına yeniden başladı

İSTANBUL, (DHA)-DİCLE Elektrik'in, şimdiye kadar kaçağı önleyen 335 panonun yakılıp kırıldığı Şırnak’ın Cizre ve Silopi ilçelerinde engellemeler yüzünden durdurulan iletim hatlarının yeraltına alınarak Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panolarının kurulması çalışmalarına yeniden başladığı belirtildi.

Şirket, kaliteli ve kesintisiz elektrik arzı için gerekli olan kayıt dışı kullanımı önlemeyi de içeren yatırımlara karşı en çok çıkılan yerlerden Şırnak’ın Cizre, Silopi ve Güçlükonak ilçelerinde kısa süre öncesine kadar Dicle Elektrik tarafından kurulan panolara saldırılar yaşandığını duyurdu. Dicle Elektrik'ten bölgede yeniden başlanan Pano Montajıyla ilgili açıklamada şöyle denildi:

"SON 3 YILDA BÖLGEDE TOPLAM 335 PANO TAHRİP EDİLDİ"

" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK) yönetmelikleri doğrultusunda Şırnak’taki müşterilerine de kaliteli ve kesintisiz enerji vermek için yatırım yapan Dicle Elektrik, burada iletim hatlarını yeraltına aldı. Bu yatırımla birlikte Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panoları kuruldu. Yatırım bölgesindeki vatandaşlar arıza ve buna bağlı kesintiler sona erdiği için yatırımdan duydukları memnuniyeti dile getirirken kayıt dışı kullanımda ısrarcı olan kesimler ise ölçüm cihazlarını da içerisinde barındıran panoları yakıp kırmaya başladı. Son 3 yıl içerisinde Silopi’de 106, Güçlükonak’ta105 Cizre’de 102 ve Şırnak il merkezinde 22 olmak üzere toplam 335 pano tahrip edildi. Yaşanan bu olaylarla ilgili gerek yöneticiler, gerekse güvenlik birimlerinin çabaları sonucunda birçok saldırı olayının faili belirlenerek, haklarında gerekli yasal işlemler başlatıldı.