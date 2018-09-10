Dicle Elektrik'in afiş tasarımı yarışması sonuçlandı

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ tarafından,"Elektrikte Kaçak ve İsrafa Karşı En İyi Mesaj ve En İyi Afiş Tasarımı" yarışmasının sonuçlandığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, yarışmanın Dicle Elektrik hizmet bölgesinde kaçak elektrikle mücadele ve enerji tasarrufu konularına dikkat çekmek amacıyla düzenlendiği kaydedildi.

Enerji Tasarrufu Haftası'nda başlatılan yarışmanın lise öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, yarışmada birinciliği Mardin'de yaşayan Aziz Sancar Anadolu Lisesi öğrencisi Abdullah Güler'in kazandığı aktarıldı.

Güler'in "Kaçak Önce Aydınlatır, Sonra Hayat Karartır" sloganıyla tasarladığı afiş yarışmada birinci olurken, Şanlıurfa'dan Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Buse Birsen Gülümser'in "İsrafı Karart, Geleceği Aydınlat" sloganıyla tasarladığı afiş ikinciliğe layık görüldü.

Diyarbakır'dan Silvan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ferhat Yavuz'un "Tasarruf Yapalım, Geleceğe Güzel Bir Dünya Bırakalım" adlı afiş tasarımı ise üçüncü oldu.

Dicle Elektrik tarafından yarışmanın birincisine, lisede okuyacağı her yıl için 5 bin lira eğitim bursu ve ailesiyle bir haftalık tatil hakkı verildi.

İkinciye lisedeki eğitimi için her yıl için 5 bin lira, üçüncüye ise 3 bin 500 lira eğitim bursu verildi.

